Иностранные арбитры не будут работать на матчах ЧР по футболу

Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи заявил, что на матчи чемпионата России по футболу не будут приглашаться иностранные арбитры. По словам бывшего венгерского рефери, в нашей стране есть свои судьи высокого класса.

"Нет, это абсолютно невозможно. Потому что мы верим и доверяем арбитрам из России. Конечно, они совершают ошибки, но у них хорошая квалификация. Физическое состояние тоже очень хорошее, что мы увидели по итогам мониторинга, который проводит УЕФА", - сказал Кашшаи в интервью РИА Новости.

По словам главы судейского комитета РФС, в ближайшие дни будет проведено тестирование физического состояния российских арбитров. Кашшаи признался, что причин для приглашения иностранных судей просто нет.

"У нас есть хорошие арбитры здесь, и мы будем заниматься их развитием", - сказал Кашшаи.