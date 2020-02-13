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13.02.2020 17:38
Рубрика: Власть

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Кабинет министров нашел все необходимые средства на социальные гарантии из Послания президента
Текст: Владимир Кузьмин
Дополнительные меры социальной поддержки, предложенные президентом в Послании, потребовали в 2020-2022 годах увеличить расходы бюджета на два триллиона рублей. Правительство нашло эти средства в полном объеме, попутно повысив прогноз роста экономики в текущем году до 1,9 процента.
Все изменения в бюджет подготовлены оперативно, и премьер ожидает такого же подхода при прохождении поправок через Госдуму. Фото: РИА Новости Все изменения в бюджет подготовлены оперативно, и премьер ожидает такого же подхода при прохождении поправок через Госдуму. Фото: РИА Новости
Все изменения в бюджет подготовлены оперативно, и премьер ожидает такого же подхода при прохождении поправок через Госдуму. Фото: РИА Новости

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил поправки в главный финансовый документ страны на ближайшие три года, необходимые для реализации поставленных главой государства задач. В частности, правительство должно найти средства на увеличение материнского капитала, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей, поощрение учителей за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания для младших школьников, обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием по льготным рецептам путем создания соответствующего федерального регистра граждан.

Фото: Мамонтов Сергей/Фотохроника ТАСС
Мишустин отменил действие более 3600 советских документов

"Все эти меры будут профинансированы в полном объеме, - заверил премьер-министр Михаил Мишустин. - Для этого мы увеличиваем доходы и расходы федерального бюджета на три года, при этом он остается сбалансированным". Председатель правительства подчеркнул, что все изменения в бюджет подготовлены оперативно, и ожидает такого же подхода при прохождении поправок через Госдуму.

В поправках учтены все положения Послания, заверил министр финансов Антон Силуанов. "Стоимость дополнительных расходов составит на трехлетку более 2 триллионов рублей", - сообщил он. Более 1,8 триллиона придется на госказну, еще около 190 миллиардов профинансируют регионы. Силуанов призвал коллег обеспечить максимально оперативную подготовку нормативно-правовых актов: они должны быть готовы до принятия законопроекта с изменениями бюджета.

Предложенные президентом меры положительно отразятся и на всей экономике. Минфин пересмотрел и повысил динамику реальных располагаемых доходов населения, прогноз потребительского спроса. "В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в этом году с 1,7 до 1,9 процента", - заявил Антон Силуанов.

Дополнительные расходы на реализацию Послания составят более двух триллионов рублей в ближайшие три года

Источниками внесенных в бюджет расходов станут дополнительные ненефтегазовые доходы, налоговые и таможенные сборы, экономия по трансфертам Пенсионному фонду, а также резервы в виде условно утвержденных расходов. Доходы федерального бюджета пересмотрены в сторону увеличения: в 2020 году - на 214 миллиардов рублей, в 2021 и 2022 годах - на 645 и 755 миллиардов соответственно.

Сбербанк: хорошая инвестиция

Дополнительные поступления в госказну ожидаются от дивидендов госкомпаний. Частью пакета инициатив об изменении бюджета стал законопроект о приобретении правительством Сбербанка у ЦБ. Как известно, на покупку будут направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые превышают уровень накопления в 7 процентов ВВП. 50 процентов плюс одна акция банка оценены в 2,45 триллиона рублей. При этом около 1,2 триллиона Центробанк потом перечислит в бюджет. "Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли, которую мы получим от ЦБ, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на задачи, поставленные в Послании президента", - сказал министр финансов.

В этом году правительство намерено перевести ЦБ как минимум половину от предполагаемой суммы сделки. "Цифра в 1,2 триллиона будет направлена как первая часть покупки пакета, который стоит более 2,4 триллиона рублей. Оставшуюся часть мы планируем докупить или в текущем году по итогам пополнения средств ФНБ, либо в следующем году, как только мы доберем необходимый объем", - пояснил Антон Силуанов журналистам схему расчетов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Стоимость нефти остается выше базовой цены, заложенной в бюджет, и фонд накапливается. Если в этом году цена будет выше 52 долларов за баррель, то правительство, уверен глава минфина, сможет накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка. Если цена упадет ниже, то придется делать это постепенно.

Покупка акций Сбербанка станет первым вложением средств ФНБ и не последним, заверил министр финансов. Правительство сохраняет на этот год планы по инвестированию до 300 миллиардов рублей в другие значимые проекты.

Смена собственника одного из крупнейших кредитных учреждений на его работе отразиться не должна. "Политика, которая проводилась Центральным банком как акционером по отношению к Сбербанку, не будет меняться, - заявил Силуанов. - Основная работа Сбербанка как проводилась, так и продолжится".

Ипотека: поднажать на ставку

Для снижения ставки по ипотеке необходимо оптимизировать операционные затраты банков, а также создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства, заявил Михаил Мишустин. К концу прошлого года средний процент по жилищным кредитам снизился до 9. Это меньше тех 15 процентов, которые были еще совсем недавно и считались нормой, но все равно очень тяжелое бремя, считает глава правительства. "С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь", - подчеркнул он. "В целом ипотека остается очень дорогой, и президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8 процентов", - напомнил Мишустин. Премьер поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности.

Между тем

Правительство выделило еще 22 миллиона рублей на закупку и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи детям. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Дополнительные средства предназначены для "Московского эндокринного завода" на приобретение 11 674 упаковок лекарств, в том числе более 3600 упаковок диазепама и почти 5 тысяч - клобазама.

"К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто - их жизнь, - заявил премьер на заседании кабинета министров. - Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. Здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором". Проблема обеспечения лекарствами тяжелобольных детей, подчеркнул Мишустин, требует системного решения. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено следить за потребностью в лекарствах и в случае необходимости реагировать максимально оперативно.

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