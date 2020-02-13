Как купить квартиру, изъятую банком у должника по кредиту

Коллекторские агентства прогнозируют "бум" на рынке жилья из-за роста продаж по сниженным ценам квартир, изъятых банками у неплатежеспособных должников по кредитам. Таких квартир уже сегодня насчитывается более 22 тысяч, и банкиры жалуются на увеличение числа должников по ипотеке. А по закону банк может выставить квартиру на торги при нарушении сроков внесения платежей более трех раз в течение года, а также при условии, что сумма неисполненного обязательства составляет более 5% от размера стоимости заложенного имущества.

Квартиры ипотечных должников банки продают, как правило, на аукционах, участники которых вносят задаток в размере до 5% от начальной цены продажи. Причем, начальную цену лота определяет независимый оценщик, а проигравшим задаток возвращается. Второй способ реализации такой недвижимости - публичные торги, на которые квартиры выставляются по решению суда, рассказывает эксперт aif.ru. В обоих случаях цена выставленной квартиры, как правило, бывает ниже рыночной, а покупателем становится тот, кто предложит больше. Но если в ходе торгов не было желающих приобрести недвижимость, объявляются повторные торги, а цена может быть снижена. При отсутствии желающих купить квартиру на повторных торгах, банк может разместить объявление о ее продаже на своем официальном сайте.

Есть ли смысл покупать залоговую недвижимость? Для снижения затрат - непременно: это жилье, как правило, продается значительно дешевле, чем на рынке. Но имеются риски - например, зарегистрированные бывшие собственники, дети или люди с инвалидностью, которых очень трудно снять с регистрационного учета. О наличии такого "подводного камня" следует осведомиться заранее. Эксперты советуют контролировать и процедуру проведения торгов, поскольку они могут быть признаны недействительными из-за нарушения каких-то пунктов правил.