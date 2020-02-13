Клишас: Президент должен будет подписать указ о включении поправок в Конституцию

"Если эти поправки будут поддержаны гражданами, уважаемый Владимир Владимирович, вам предстоит подписать специальный указ, который обеспечит включение поправок в текст конституции", - сказал на встрече рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Клишас разъяснил, как должен выглядеть порядок принятия поправок с юридической точки зрения. Сначала закон примет парламент, затем президент подпишет документ и тем самым даст возможность для проведения общероссийского голосования. Рабочая группа, сообщил Клишас, предлагает включить процедуру голосования в текст законопроекта о поправках. Образцом послужат выборы президента РФ.

Владимир Путин ответил, что согласится с любым предложением специалистов, главное - чтобы поправки вступили в силу после всенародного одобрения.

Президент также согласился с предложением рабочей группы поручить проведение голосования Центризбиркому. Основанием станет распоряжение главы государства.

"Мы договорились, что это должен быть рабочий день - это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников - первомайских или новогодних", - подчеркнул Путин.