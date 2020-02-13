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13.02.2020 16:10
Рубрика: Власть

Клишас: Президент должен будет подписать указ о включении поправок в Конституцию

Текст: Галина Мисливская
Для того, чтобы поправки в Конституцию вступили в силу в случае всенародного одобрения, президент РФ должен будет подписать указ, считает сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Андрей Клишас.

"Если эти поправки будут поддержаны гражданами, уважаемый Владимир Владимирович, вам предстоит подписать специальный указ, который обеспечит включение поправок в текст конституции", - сказал на встрече рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Клишас разъяснил, как должен выглядеть порядок принятия поправок с юридической точки зрения. Сначала закон примет парламент, затем президент подпишет документ и тем самым даст возможность для проведения общероссийского голосования. Рабочая группа, сообщил Клишас, предлагает включить процедуру голосования в текст законопроекта о поправках. Образцом послужат выборы президента РФ.

Владимир Путин ответил, что согласится с любым предложением специалистов, главное - чтобы поправки вступили в силу после всенародного одобрения.

Президент также согласился с предложением рабочей группы поручить проведение голосования Центризбиркому. Основанием станет распоряжение главы государства.

"Мы договорились, что это должен быть рабочий день - это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников - первомайских или новогодних", - подчеркнул Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Изменения в Конституцию РФ

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