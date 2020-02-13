Компания Air Italy объявила о своей ликвидации

Вторая по величине итальянская авиакомпания Air Italy прекращает свою деятельность. Пассажирам, купившим билеты на даты по 25 февраля включительно, не придется сдавать проездные документы.

"Все рейсы будут выполнены другими перевозчиками без изменения дат и времени", - говорится в заявлении перевозчика. Решение о ликвидации компании единогласно приняли инвесторы, сославшись на "постоянные и структурные проблемы на рынке", пишет Интерфакс.

Air Italy - частная авиакомпания, до 2017 года более известная как Meridiana. Когда возникли финансовые трудности, на помощь пришли арабы (Qatar Airways). Они провели ребрендинг, превратив Air Italy в авиакомпанию дальнего следования. В прошлом году перевозчик заявил, что ожидает прибыльность "в ближайшее время", но не сложилось - из-за проблем с самолетами Boeing 737 MAX финансовые показатели ухудшились.