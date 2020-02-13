Конфликт американских военных и жителей Сирии сняли на видео

Видео обнародовали агентство SANA и телеканал RT Arabic, еще несколько видеороликов опубликовали пользователи Twitter.
На одном из роликов в кадр попал разговор сирийцев с американцами на повышенных тонах. При этом один из местных жителей мнет в руках американский флаг, а военные США держатся за оружие.
На другом ролике сирийцы бросают камни в проезжающую мимо американскую военную технику и снимают это на смартфоны.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за обстрела американскими военными мирных жителей погиб 14-летний подросток Фейсал Халид Мухаммад. Инцидент произошел на блокпосту возле населенного пункта Камышлия.
Дальнейшего развития конфликта удалось избежать только благодаря своевременному вмешательству российских военных.
Locals opning fire at US military vehciles in Khirbat Amo in northern al-Hasakah today. Earlier US forces hadkilled a 14 year old teenager from the town. pic.twitter.com/fTA5NxrCMr— Within Syria (@WithinSyriaBlog) February 12, 2020