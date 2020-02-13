Конфликт американских военных и жителей Сирии сняли на видео

В интернете появилось видеоролики, запечатлевшие конфликт, который произошел в Сирии между американскими военными и местными жителями.

Видео обнародовали агентство SANA и телеканал RT Arabic, еще несколько видеороликов опубликовали пользователи Twitter.

На одном из роликов в кадр попал разговор сирийцев с американцами на повышенных тонах. При этом один из местных жителей мнет в руках американский флаг, а военные США держатся за оружие.

На другом ролике сирийцы бросают камни в проезжающую мимо американскую военную технику и снимают это на смартфоны.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за обстрела американскими военными мирных жителей погиб 14-летний подросток Фейсал Халид Мухаммад. Инцидент произошел на блокпосту возле населенного пункта Камышлия.

Дальнейшего развития конфликта удалось избежать только благодаря своевременному вмешательству российских военных.