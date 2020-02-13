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Рубрика: В мире

В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями

В Сирии 14-летний подросток Фейсал Халид Мухаммад погиб в результате обстрела мирных жителей со стороны американских военных. О трагическом инциденте стало известно из доклада руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрия Боренкова в ходе традиционного брифинга.

Фото: SANA via AP
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По его словам, конфликт возник в среду, 12 февраля, утром на блокпосту восточнее города Камышлия в провинции Хасеке. Здесь подразделение правительственных войск Сирийской Республики остановило колонну военнослужащих США, которая по какой-то причине отклонилась от маршрута следования. В этот момент между военными и местными жителями возник конфликт. Американцы открыли огонь на поражение, в результате чего и нанесли смертельное ранение подростку.

Фото: Alan Wilson/Flickr.com
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"Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", - сообщил генерал-майор.

Американской колонне был обеспечен выход в направлении пункта базирования.

Юрий Боренков добавил, что незаконные вооруженные формирования продолжают вести боевые действия в районе Идлибской зоны деэскалации. За последние сутки Центр примирения насчитал здесь 22 обстрела.

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