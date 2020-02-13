Кремль опубликует новую часть архивных фотографий Путина

Новые материалы появятся в четверг в альбоме, который с конца прошлого года публикует Кремль. Он посвящен работе Владимира Путина в последние 20 лет. Адрес сайта - 20.kremlin.ru. Проект называется "Путин. 20 лет".

"Сегодня на президентском сайте будет опубликована заключительная часть фото- и видеоматериалов, которые мы публиковали последние месяцы, - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Речь пойдет о 2015-2019 годах. Тоже есть много интересного".

Сперва были опубликованы фото- и видеоматериалы с Путиным за период с 2000 по 2004 год. В середине января - за 2005-2009 годы. А в конце прошлого месяца добавились кадры за 2010 по 2014 годы.