Кто боится истины о последствиях натовских бомбардировок Югославии

В июне 2018 года руководство Сербии официально заявило о формировании межведомственной координационной комиссии по выявлению последствий бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии. При этом сербское правительство пока еще не утвердило соответствующий документ, который позволил бы приступить к работе специалистам под эгидой государства.

В этой связи примечательна позиция заведующей отделением нейроонкологии клинического центра Сербии Даницы Груйичич, являющейся одним из ключевых экспертов в этом вопросе. По ее словам, указанная комиссия задумывалась исключительно как научный орган, в задачи которого входили бы сбор и анализ последствий натовских бомбардировок. Однако летом 2019 года, отметила она, всем ее потенциальным членам предложили подписать документ о нераспространении и секретности сведений, которые будут собраны в ходе предстоящей работы, что было отвергнуто врачом и рядом ее коллег.

"Для чего проводить исследования, которые под давлением НАТО могут быть объявлены тайными, и мы никогда не сможем их использовать,- заявила Груйичич в интервью сербскому изданию "Политика". - Наша цель - ознакомить весь мир с последствиями агрессии НАТО путем научных конференций, аналитический исследований. Конечно, существуют сведения, представляющие государственную тайну, а их разглашение представило бы опасность для страны. Естественно, никто из нас не готов открыто говорить о подобной информации".

Корреспондент "РГ" решил разобраться в сути выдвигаемых здесь НАТО обвинений и попросил Даницу Груйичич разъяснить складывающуюся вокруг расследования ситуацию.

На ваш взгляд, боятся ли в США и на Западе распространения истины о тех событиях?

Даница Груйичич: Конечно, любой, кто был причастен к этим преступлениям и кто вовлечен в данную индустрию, заинтересован в том, чтобы скрыть это и оказать давление на любую подобную выдвигаемую инициативу. Это касается не только бомбардировок Сербии. Напомню, что аналогичные агрессии неоднократно происходили и на Ближнем Востоке. И в каждом государстве, где они выполняли свои "гуманитарные миссии" и устанавливали "демократические режимы", оставались лишь опустошенные земли, толпы беженцев, больных и разрушенные дома. Я могу сказать точно о нашей инициативе то, что независимо от давления мы не сдадимся, завершим все необходимые экспертизы на территории Сербии и Республики Сербской. Превыше всего для нас люди в этом регионе и их здоровье.

Между тем НАТО - это организация из прошлого. Для ее нынешнего существования нет никаких объективных причин, кроме защиты интересов тех немногих людей, которые держат в своих руках большую часть мирового богатства, которым и этого недостаточно. НАТО не защищает интересы народов своих государств-членов. Наоборот, альянс работает против интересов своих граждан, постоянно провоцируя государства, которые не может контролировать (Россия, Китай, Индия). Провоцируя эти страны, лидеры НАТО опасно ведут мир к серьезному конфликту совершенно без необходимости. Из-за идиотской пропаганды европейцы боятся, что им угрожает опасность с Востока, но они прекрасно знают: для этого нет никаких оснований, нет необходимости, и никому нет дела до оккупации Европы. При этом они не прочь устроить экологическую катастрофу в центре Европы. Вот вам и забота о гражданах. Мир, стабильность и сотрудничество между странами - это то, что нужно всем народам мира.

Эксперты говорят о том, что обедненный уран это лишь вершина айсберга, поскольку в ходе натовских бомбардировок высвобождались и другие канцерогенные вещества, тем самым осуществлялся экоцид на поражаемых территориях?

Даница Груйичич: Да, это так. При этом обедненный уран общепризнан только в качестве основной причины обозначенных выше проблем. Суть в том, что здесь произошла масштабная экологическая катастрофа. Такие города, как Крагуевац, Нови-Сад, Панчево и Бор, были объявлены небезопасными для жизни после агрессии НАТО 1999 года, хотя там натовцы и не использовали боеприпасы с обедненным ураном. Причиной стали именно токсичные и канцерогенные химические соединения. Бомбардировка предприятия "Застава оружие" в Крагуеваце привела к тому, что в результате разлились огромные количества полихлорированных дифенилов, чрезвычайно ядовитых и канцерогенных, которые затем попали в реку Лепеница. При бомбардировке же завода "Петрохимия" в Панчево вытекло пять тонн ртути, и это самое токсичное соединение попало в Дунай. Огромные количества диоксинов и других органических токсичных соединений оказались в воздухе после бомбардировки нефтеперерабатывающего завода. Натовцы точно знали, что делают, что бомбили, зачем бомбили. Им нужен был целый регион в качестве эксперимента. К сожалению, до сих пор никто не был привлечен к ответственности за это злостное хорошо продуманное заранее преступление. Мы настаиваем на расследовании последствий агрессии НАТО на Союзную Республику Югославию в 1999 году, базируясь на чисто научном изучении всех деталей, установлении причинно-следственной связей, и в конечном итоге истины. Мы не сдадимся.

Хронология преступлений НАТО

С 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной Боснии и Герцеговины была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО "Обдуманная сила", в ходе которой авиацией проводились бомбардировки позиций местных сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

Бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название "Союзная сила", а ее необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и якобы проведением там этнических чисток. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около тясячи самолетов и вертолетов, сброшено 79 тысяч тонн взрывчатки, в том числе 156 контейнеров с 37 440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом.

По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2,5 тысячи человек, еще около десять тысяч людей были серьезно ранены, без вести пропали больше 820 человек, большинство из которых сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.

На Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 1990-х годах. Но если раньше этим занимались в основном сербские эксперты, то сейчас публикуются серьезные материалы косовских СМИ и аналитиков, поднимающие вопрос о правомерности действий НАТО в ходе конфликта. Так, по данным косоваров, в 25 километрах от Скопье натовская авиация сбросила десять тонн запрещенных боеприпасов с обедненным ураном, что является причиной раковых заболеваний и преждевременных смертей албанцев в Македонии и Косово по сей день. Местные экологические организации мгновенно забили тревогу, призывая к ответу виновных в произошедшем и очистке территории. Приштинская "Газета Экспресс" даже опубликовала карту зараженных территорий. Согласно ей, наибольшее радиоактивное загрязнение почвы наблюдается в районах Македонии и самопровозглашенного Косово: Шар Планина, Дервенска Клисура и Качаник.