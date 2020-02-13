На неделе в столице стартовал седьмой розыгрыш клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Начало турнира в исполнении российских команд получилось ударным: "Спартак" разгромил швейцарский "Грассхоппер" (8:1), а "Локомотив" не оставил никаких шансов турецкому "Аланьяспору" - 14:4.

Несколько слов о самом соревновании. С 2011-го по прошлый год матчи турнира проводились только в Бразилии. Но в 2019 году, как и в нынешнем, клубный ЧМ принимает Россия.

- Россия является одной из тех стран, где лучше всего понимают, что пляжный футбол - это гораздо больше, чем исключительно летний вид спорта. Предыдущий розыгрыш получился очень успешным. Москва - идеальное место для нашей игры, - уверен глава Всемирной организации пляжного футбола Жоан Куско.

За главный трофей борьбу ведут восемь клубов. Шесть из них представляют Европу, в том числе и "Локомотив" со "Спартаком". Также в соревнованиях принимают участие бразильский "Фламенго" и японский "Токио Верди". Все эти команды поделены на две группы. По две лучших из каждого квартета пробьются в 1/2 финала.

Хронологически первой из наших команд на турнире стартовал "Спартак". Наивысшего достижения на клубном ЧМ "красно-белые" добились в прошлом году, когда москвичи дошли до полуфинала, но уступили в нем итальянской "Катанье". В матче за третье место спартаковцев также ждала неудача: на этот раз их огорчил "Фламенго".

Как знать, возможно, в нынешнем розыгрыше турнира "красно-белым" удастся добраться до финала, а то и выиграть его. Шансы у команды, безусловно, есть. Тем более с учетом того, в какой форме сейчас находится Федор Земсков. Звезда российской сборной оформил покер в матче с "Грассхоппером" и не собирается останавливаться на достигнутом.

- Я уже говорил в одном интервью, что когда у тебя на груди спартаковский ромб, есть только одна задача - выиграть и поднять над головой кубок. Локальной же целью является победа в следующем матче против "Фламенго". Сделать это нужно спокойно, не устраивать какие-то драмы, рубки и готовиться к полуфиналу, - приводит слова Земскова официальный сайт клубного ЧМ. - Я был бы рад встретиться в финале с "Локомотивом". Со многими ребятами из этого клуба мы вместе выступаем за сборную. У меня там много друзей. Не могу болеть против них и хочу, чтобы они вышли в финал. А там пусть победит сильнейший.

"Локомотив" не просто разгромил "Аланьяспор", но и переписал сразу два рекорда турнира. Никогда еще одной команде не удавалось забить 14 мячей в одной встрече. К тому же матч с турецким клубом стал самым результативным в истории клубного чемпионата мира.

На клубном ЧМ принимают участие восемь команд: шесть из Европы, по одной из Азии и Южной Америки

Одним из героев встречи стал игрок "Локомотива", лидер сборной Ирана Амир Акбари. К слову, для Акбари этот матч стал дебютным в составе столичного клуба.

- Счастлив впервые выйти на песок в форме "Локомотива". Стартовая игра на турнире всегда очень важна. Но нам нужно забыть о сегодняшней встрече и думать о "Леванте". Что касается моего перехода в "Локомотив", то меня еще в прошлом году приглашали сыграть за клуб на клубном чемпионате мира, но тогда возникли проблемы с визой и я не смог приехать, - рассказал Акбари.

Матчи второго тура группового этапа клубного чемпионата мира состоялись в четверг вечером. "Локомотив" встречался с испанским "Леванте", а "Спартак" - с "Фламенго".