Драка мышей в лондонском метро - лучшая фотография 2019 года дикой природы по версии народа

Фотограф Сэм Роули из Великобритании успел заснять драку мышей за кусочек еды в лондонском метро, за этот снимок под названием "Ссора на станции" он стал победителем конкурса Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award - британец получил звание лучшего фотографа дикой природы.

Он поделился, что каждый вечер в течение недели спускался в метро и ждал удачного кадра. В результате удалось поймать момент и запечатлеть двух мышей, дерущихся за еду. Фотограф считает, что драму можно обнаружить даже в самом обыденном месте.

Организаторы конкурса отобрали 25 лучших снимков из 48 тысяч заявок из 100 стран. Помимо "Ссоры на станции" особо выделили еще четыре фотографии.

"Проигрывая битву" - Аарон Гекоски, Великобритания

Орангутанов эксплуатировали в унизительных представлениях Safari World в Бангкоке и во многих других местах на протяжении десятилетий. Шоу временно приостановили в 2004 из-за международного давления, однако сегодня оно продолжается, ведь сотни людей платят за то, чтобы посмотреть на боксирующих, танцующих и играющих на барабанах орангутанов.

"Найди оленя" - Франсис Де Андрес, Испания

Условия для создания фотографий в норвежском архипелаге Шпицберген экстремальны, однако дикая природа смогла приспособиться к окружающей среде и низким температурам. Фотограф счел эту композицию белых арктических оленей, наблюдающих за ним, любопытной и очаровательной.

"Одинаковые наряды" - Мишель Зогзоги, Ливан

Мишель фотографировал ягуаров в Пантанале, Бразилия. Однажды, когда он находился у реки, прямо перед его лодкой переправлялись мать с детенышем. Он зачарованно смотрел, как они выходили из воды, держа в зубах анаконду, чей окрас повторял их собственный.

"Суррогатная мать" - Мартин Бузора, Канада

Элиас Мугамби - смотритель заповедника дикой природы Лева в Кении. Он часто проводит недели вдали от дома, ухаживая за осиротевшими черными носорогами, такими как Китуи. Как правило молодые носороги находятся в заповедниках из-за браконьерства.

На фотографиях дикая природа показана как особый вид искусства, целью которого является бросить нам вызов, чтобы мы пересмотрели свое место в мире природы и начали брать ответственность за свои действия.

Конкурс на 2021 год начнется в октябре 2020, в нем смогут принять участие фотографы всех возрастов и способностей.