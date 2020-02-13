В мире
13.02.2020 12:30
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко назвал Беларусь восточной Швейцарией

С искренних комплиментов в адрес страны и ее народа началась встреча 13 февраля главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис с президентом Беларуси. Гости отметили, что граждане их страны, живущие и работающие в Беларуси, высоко оценивают ее развитие и динамику, передает пресс-служба главы государства.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Пресс-служба президента Беларуси

Иньяцио Кассис, который прибыл в Минск для участия в открытии посольства своей страны, признался, в частности, что, когда посещает другие страны, проводит предварительно встречи со швейцарской диаспорой, кто живет в данной стране и вносит определенный вклад в ее развитие.

Состоялась такая встреча у главы Федерального департамента со швейцарцами, живущими в Беларуси, рассказал он. Среди них были и владелец компании "Штадлер Рейл Групп" Петер Шпулер, которого гость хорошо знает по его прежней работе в парламенте. Был на встрече и представитель Красного Креста, и еще три гражданина Швейцарии. "Для меня было очень важно узнать их ощущение, восприятие республики. И все они в один голос хвалили, высоко оценивали то развитие, динамику, которая наблюдается в Беларуси", - констатировал визави президента РБ.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Приветствуя зарубежного гостя, Лукашенко признался, что республику часто называют восточной Швейцарией. "Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами, - сказал глава Беларуси. - Правда, есть небольшие отличия. Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, - много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет", - резонно добавил президент.

Кассис отметил, что не обижается, когда Беларусь сравнивают с его страной. "Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером. У нас действительно много общего. И количество населения схожее, мы окружены соседями, большое культурное разнообразие. Все это дает нам возможность выполнять особую функцию по строительству "мостов" сотрудничестве на континенте.

Белорусский лидер напомнил в ходе встречи, что у двух государств всегда были хорошие, добрые отношения. "Но я думаю, что нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика - главное. Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования", - подчеркнул он.

В качестве позитивного примера взаимодействия Лукашенко назвал решения о назначении посла Швейцарии в РБ и об открытии сегодня в Минске посольства этой страны. "Это будет хороший шаг в направлении углубления нашего сотрудничества, - сказал глава государства. - Ваш визит очень важен, он своевременный. И уверен, что он даст толчок углублению нашего сотрудничества".

Фото: swissmint
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Обозреватели констатируют, что между обеими странами отмечается "устойчивая активизация политических контактов". Три года назад в Федеральном собрании Швейцарии впервые была создана парламентская группа дружбы с РБ, в 2018 году состоялся официальный визит в Швейцарию председателя нижней палаты белорусского парламента Владимира Андрейченко, а в прошлом году прошли визиты первого заместителя премьер-министра и председателя правления Нацбанка.

Входит Швейцария и в десятку стран - ключевых потребителей белорусских услуг, в основном транспортных, компьютерных, телекоммуникационных и информационных. А в РБ зарегистрированы 103 организации со швейцарскими инвестициями, в том числе 37 совместных и 66 иностранных, а также 39 представительств.

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