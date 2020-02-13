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13.02.2020 17:21
Рубрика: Власть

Кого возьмут в разведку

МЧС РФ за несколько лет увеличит группировку беспилотников в три раза
Текст: Тимофей Борисов
В МЧС России в ближайшие годы может резко увеличиться группировка беспилотных летательных аппаратов. Количество разведывательных и спасательных дронов может составить армию из нескольких тысяч машин, хотя проблем с их адаптацией к современным задачам спасения еще более чем предостаточно.

Эту новость в ходе крупного форума "Безопасность на транспорте" сообщил один из начальников Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Александр Баранник.

"У нас сейчас где-то полторы тысячи беспилотных аппаратов. В ближайшие годы министерство планирует увеличить их количество до 4,5 тысячи", - сообщил в своем выступлении замначальника 6-го научно-исследовательского центра.

Фото: iStock
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По мнению ученого, имеющиеся на вооружении машины показали как минимум их нужность и большой потенциал на будущее. Они необходимы для проведения воздушной разведки, а также информационной поддержки проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. С большой высоты видно больше, картина произошедшего яснее, а также устойчивее связь, ретранслируемая через беспилотные передатчики.

Нашли свое место спасательные дроны и во время ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера как на территории России, так и на территориях иностранных государств. В условиях работы на химически и радиационно опасных объектах, они прекрасно заменяют людей. Например, группировки спасателей, помогавшие японским коллегам в районе аварии на станции "Фукусима-1", могли безопасно работать на удалении от очагов загрязнения.

Ученым придется еще потрудиться, чтобы адаптировать дроны под запросы спасателей

Но использование беспилотников выявило и большие минусы. Например, имеется множество проблем с их эксплуатацией. В первую очередь это малая емкость аккумуляторов. Нынешние образцы летают недалеко и недолго, могут взять мало груза.

"Это является основным тормозом развития авиационной платформы", - уточнил Баранник.

Еще одной проблемой, по его словам, является невозможность автоматизировать процесс поиска людей с помощью беспилотников. Использовать нейросети для этих целей пока невозможно, поскольку они еще недостаточно развиты.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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