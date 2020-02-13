МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки. Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает ТАСС.

"На мировой спрос на нефть существенное негативное влияние оказало распространение коронавируса и широкомасштабное замедление темпов роста экономики Китая. Спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года, что может стать первым квартальным снижением за более чем 10 лет", - сказано в февральском отчете МЭА.

Эксперты агентства также ухудшили прогноз роста спроса на нефть в мире в 2020 году на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки. Это рекордно низкий показатель спроса на черное золото с 2011 года.

Агентство ожидает значительного профицита нефти в первом полугодии 2020 года из-за роста предложения на 2 млн баррелей в сутки от производителей из стран, не входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

В отношении пакта ОПЕК+ в отчете сказано, что страны, входящие в ОПЕК, выполнили сделку по сокращению добычи в январе на 143%, снизив производство на 710 тыс. баррелей. Страны, не входящие в картель, выполнили свои обязательства на 76%, в том числе Россия на 78%. Общее выполнение условий сделки ОПЕК+ в результате составило 123%.

Днем ранее, 12 февраля, ОПЕК опубликовала свой прогноз на 2020 год, который оказался более оптимистичным. В нем рост спроса на черное золото должен снизиться из-за эпидемии коронавируса в Китае на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки.