Медведчук назвал внешнее управление Украины свершившимся фактом

Внешнее управление Украины является уже свершившимся фактом, оно влияет не только на политику и на принятие важных решений, но и на экономику. Это подтверждается, в том числе, действиями правящего большинства в парламенте, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам политика, руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским утратило самостоятельность в принятии ключевых решений. Причем, это может объясняться двумя причинами: этого не хочет сам президент, потому что, удобно оставаться под внешним управлением, введенным Вашингтоном еще при экс-президенте Петре Порошенко. "Либо второе, может быть, он и хочет, во что я искренне хочу верить, но не может этого сделать", - полагает Медведчук.

Деятель оппозиционной партии считает, что на словах новая власть ставит правильные стратегические цели, но реализовать их непригодными средствами, каковой является команда президента Зеленского, невозможно. Причем, такое впечатление складывается по многим действиям. Так, представители власти работают на легализацию азартных игр, на куплю-продажу земли, на изменение трудового законодательства, упрощение возможности лоббировать отдельные отрасли, которые интересны тем, кто даже не находятся в стране. "Это все задачи, которые ставятся из центра американского финансиста Джордж Сороса, из других западных центров. Но это не то, что представляет интерес для Украины и украинского народа", - заключил Медведчук.