Министр финансов Великобритании подал в отставку

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку. Это неожиданное событие свидетельствует о том, что премьер Борис Джонсон намерен ужесточить контроль над правительством в ходе запланированных перестановок, сообщает информагентство Reuters.

По данным источников издания, Джонсон, который хочет свести к минимуму любые потрясения от перестановок в кабинете министров, быстро назначил на эту должность лояльного заместителя Джавида Риши Сунака, который должен проводить в жизнь установки премьер-министра. Сунак, который ранее работал в инвестиционном банке Goldman Sachs и женат на дочери индийского миллиардера, рассматривается многими консерваторами как надежный партнер, готовый выполнять повестку дня Джонсона для Британии после Brexit.

Источники, знакомые с темой, также утверждают, что отставка Джавида произошла из-за спора о советниках. Якобы Джонсон настаивал на том, чтобы министр уволил своих консультантов и заменил их специалистами из офиса премьер-министра на Даунинг-стрит. "Ни один из уважающих себя руководителей не примет таких условий", - заключили аналитики.