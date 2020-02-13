Министерство юстиции России утвердило порядок создания филиалов исправительных центров при крупных предприятиях.

В исправительных центрах отбывают принудительные работы. Это не считается лишением свободы, но все-таки человек уезжает из дома и живет в специальных центрах под надзором граждан начальников.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 января, в 77 исправительных центрах отбывали наказание 4,4 тысячи осужденных к исправительным работам.

Принципиальное условие для такого наказания: человек должен где-то трудиться. Для того чтобы легче было решить вопрос с трудоустройством осужденных, принят закон, разрешивший создавать при предприятиях филиалы исправительных центров и колоний-поселений. С 1 января закон вступил в силу.

Решение о создании филиалов будет принимать Федеральная служба исполнения наказаний на основании предложений с мест. Региональные управления тюремного ведомства должны будут представить в Москву копию соглашений между колонией или исправительным центром и предприятием, согласившимся трудоустроить осужденных. Также надо будет обосновать необходимость создания филиала, дать примерные расчеты, каков возможный лимит наполнения осужденными, где они будут жить и т.п.

Руководство ФСИН может согласиться или отказать. Но если предложение не будет поддержано, руководство должно мотивировать отказ.

Около трети заключенных из колоний-поселений не трудоустроены: предприятия, где готовы дать им работу, зачастую находятся слишком далеко

Когда новый закон разрабатывался, его авторы утверждали, что благодаря новации можно будет трудоустроить более 6 тысяч заключенных, содержащихся в колониях-поселениях. Именно в них проблема с трудоустройством сидельцев стоит особенно остро.

Около трети заключенных из колоний-поселений не трудоустроены. Проблема в том, что поблизости работы больше нет, а какое-нибудь предприятие расположено слишком далеко. Каждый день не наездишься.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 января, в 121 колонии-поселении отбывали наказание 33 тысячи человек. Теперь появилась возможность открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров при предприятиях и крупных стройках.

По словам экспертов, бытовые условия в таких филиалах будут лучше, чем в обычных учреждениях, но при этом все режимные требования будут соблюдаться.

Филиалы должны открываться в пределах того региона, где находится базовая колония. Конечно, открыть небольшой участок при крупном заводе проще, чем разворачивать там колонию.

Шанс поработать на больших государственных стройках и предприятиях получат либо те, кто сел за нетяжкое преступление на небольшой срок, либо заключенные, которым режим был смягчен. Плюс такой системы в том, что заключенные получат возможность трудиться, зарабатывать, погашать долги по искам. А предприятия получат рабочие руки. До принятия закона тюремное ведомство несколько лет проводило эксперимент в некоторых регионах. Сотрудничество оказалось взаимовыгодным.

Ранее сообщалось, что, например, в Приморском крае рассматривается вопрос о привлечении осужденных к труду на рыбоконсервном заводе и предоставлении общежития.

Эксперты подчеркивают, что подобные проекты помимо прочего помогут ресоциализации осужденных. Часто человек, отбывший срок, не может найти работу и как-то устроиться на воле. Но если он зарекомендует себя на предприятии и ему самому понравится, может там остаться.