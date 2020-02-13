Минстрой ужесточает требования к госэкспертизе

Сдавать экзамены придется в ближайшее время руководителям органов госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Минстрой разработал проект постановления правительства, ужесточающий требования к ним, чтобы устранить возможность появления опасных зданий.

Утверждение заключений с нарушениями создает угрозу жизни и здоровью населения

Сейчас качество заключений экспертизы нередко вызывает нарекания. Зачастую их утверждают неопытные люди, поскольку "недобросовестные руководители экспертных организаций и уполномоченные лица пролоббированы органами исполнительной власти субъектов РФ без предъявления каких-либо требований к стажу и к квалификации", отмечают авторы документа. Утверждение заключений с нарушениями создает угрозу жизни и здоровью населения, негативно влияет на реализацию нацпроектов, ведет к неэффективным расходам бюджета. Нарушения чаще всего обнаруживают уже после окончания стройки. До 1 апреля 2021 года руководство организаций по проведению госэкспертизы должно пройти в минстрое аттестацию на право подготовки заключений по своим направлениям деятельности (всего их 63). От этого освободят лишь сотрудников "Росатома" и тех, кто уполномочен проводить экспертизу указами президента РФ. Для прохождения аттестации претендентам нужны рекомендательные письма - от главы региона и от замминистра строительства. Вводятся новые требования к экспертам, проходящим переаттестацию: им необходимо будет иметь не менее трех лет стажа работы с момента получения права подготовки заключений, а также подписать как минимум 15 таких заключений. "Не секрет, что в субъектах эти должности иногда занимают аффилированные лица, у которых нет ни стажа, ни опыта. Обязательная аттестация должна вычистить кадровый состав", - считает Рифата Гарипова, члена Общественного совета минстроя. Гарипов напомнил, что после ужесточения требований к аттестации экспертов в апреле 2018 года тестирование смог пройти лишь каждый третий.