Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
18:47 13.02.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)

Экзамен для эксперта

Минстрой ужесточает требования к госэкспертизе

Сдавать экзамены придется в ближайшее время руководителям органов госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Минстрой разработал проект постановления правительства, ужесточающий требования к ним, чтобы устранить возможность появления опасных зданий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Утверждение заключений с нарушениями создает угрозу жизни и здоровью населения
Фото: iStock
Минстрой не поддержал предложение о начислении процентов на счета эскроу

Сейчас качество заключений экспертизы нередко вызывает нарекания. Зачастую их утверждают неопытные люди, поскольку "недобросовестные руководители экспертных организаций и уполномоченные лица пролоббированы органами исполнительной власти субъектов РФ без предъявления каких-либо требований к стажу и к квалификации", отмечают авторы документа. Утверждение заключений с нарушениями создает угрозу жизни и здоровью населения, негативно влияет на реализацию нацпроектов, ведет к неэффективным расходам бюджета. Нарушения чаще всего обнаруживают уже после окончания стройки. До 1 апреля 2021 года руководство организаций по проведению госэкспертизы должно пройти в минстрое аттестацию на право подготовки заключений по своим направлениям деятельности (всего их 63). От этого освободят лишь сотрудников "Росатома" и тех, кто уполномочен проводить экспертизу указами президента РФ. Для прохождения аттестации претендентам нужны рекомендательные письма - от главы региона и от замминистра строительства. Вводятся новые требования к экспертам, проходящим переаттестацию: им необходимо будет иметь не менее трех лет стажа работы с момента получения права подготовки заключений, а также подписать как минимум 15 таких заключений. "Не секрет, что в субъектах эти должности иногда занимают аффилированные лица, у которых нет ни стажа, ни опыта. Обязательная аттестация должна вычистить кадровый состав", - считает Рифата Гарипова, члена Общественного совета минстроя. Гарипов напомнил, что после ужесточения требований к аттестации экспертов в апреле 2018 года тестирование смог пройти лишь каждый третий.

Сейчас читают

Ипотека
15:01

Набиуллина предложила ввести кредитные каникулы для призывников

Набиуллина предложила ввести кредитные каникулы для призывников

Призывники смогут уменьшить или обнулить платежи не только по ипотеке, но и по "длинным" потребкредитам на весь срок срочной службы. С таким предложением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина

Ипотека
11:54

Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов

Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов

Премьер Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов. Он также призвал оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, чтобы у них не было возможности накручивать ставку

Долги и кредиты
12.02.2020

ФССП: В России снизилась средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ

ФССП: В России снизилась средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ

Средняя сумма долга за ЖКХ, поступающего для принудительного взыскания приставам, сократилась на 1,8 тыс. рублей, заявили в ФССП. Статистика свидетельствует, что судебные приставы увеличивают объем взысканных долгов по ЖКХ