Мишустин рассказал о результатах госпрограммы "Доступная среда"

Новости

Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибло 8 человек 18:06
Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс 18:00
Путин поддержал идею вручать Конституцию вместе с паспортом 17:58
В Египте раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой 17:57
На входах у ряда станций метро вечером в четверг возможны ограничения 17:54
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:54
Мосгорсуд оставил в силе условное наказание студенту Егору Жукову 17:52
Путин назвал главный интерес президента 17:47
Анзор Музаев назначен врио руководителя Рособрнадзора 17:43
Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме 17:25
Правительство Греции экспроприирует частные земли под лагеря для мигрантов 17:17
В Амстердаме в офисе фирмы произошел взрыв посылки 17:16
Путину пообещали подарить щенка мастифа 17:14
"Корейцы" обошли "японцев". Названы самые надежные трехлетние авто 17:12
Кремль опубликовал последнюю часть архивных фотографий Путина 17:11
"Почта России" и Мосгосэкспертиза договорились о сотрудничестве 17:01
Набиуллина допустила ипотеку ниже 8% до 2024 года 17:00
В Сочи показали плацкартный вагон нового поколения 17:00
Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах 16:57
Грузовик в Москве сбил девочку на территории школы 16:48
В Нижегородской области мужчина замерз насмерть после ДТП 16:45
Скончался советский футбольный арбитр Валерий Бутенко 16:44
Комитет по расследованиям бундестага вызвал на допрос главу Еврокомиссии 16:44
Вышел трейлер "Отеля Белград" с Биковичем от создателей "Холопа" 16:44
Набиуллина намерена обязать банки отвечать на жалобы клиентов 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 16:55
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал о результатах госпрограммы "Доступная среда"

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство на заседании в четверг рассмотрело основные направления государственной программы "Доступная среда" до 2025 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

В стране насчитывается почти 12 миллионов человек с ограничениями по здоровью. В рамках госпрограммы, действующей с 2011 года, для них многое сделано, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
Лишь каждый четвертый инвалид может добраться до работы

"Почти две трети объектов стали доступными, оборудовано пандусами и другими приспособлениями более трети социальных учреждений. В пять раз выросло количество школ, где создана безбарьерная среда", - перечислил он ряд достигнутых показателей. Оказывается содействие для трудоустройства гражданам с ограничениями, совершенствуется медико-социальная экспертиза, увеличено финансирование на современные технические средства реабилитации.

Нерешенные вопросы пока тоже остаются, признал председатель правительства. "Людям с ограничениями по здоровью необходимо создать комфортные условия для посещения не только государственных и медицинских учреждений, но и музеев, университетов, туристических комплексов федерального значения. В рамках госпрограммы предлагается поддержать такие организации на конкурсной основе", - сообщил председатель правительства.

Также будет продолжена работа по созданию в регионах базовых образовательных организаций в рамках формирования системы инклюзивного профессионального образования.

"Нужно, чтобы как можно больше детей с ограничениями по здоровью занимались в кружках, секциях, - отметил Мишустин. - К 2025 году до 75 процентов таких детей должны быть охвачены занятиями, а также, чтобы они могли ездить в детские центры отдыха и оздоровления".

Власть Работа власти Общество Соцсфера Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В России планируют провести "гаражную амнистию"
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг