Мишустин рассказал о результатах госпрограммы "Доступная среда"

Правительство на заседании в четверг рассмотрело основные направления государственной программы "Доступная среда" до 2025 года.

В стране насчитывается почти 12 миллионов человек с ограничениями по здоровью. В рамках госпрограммы, действующей с 2011 года, для них многое сделано, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

"Почти две трети объектов стали доступными, оборудовано пандусами и другими приспособлениями более трети социальных учреждений. В пять раз выросло количество школ, где создана безбарьерная среда", - перечислил он ряд достигнутых показателей. Оказывается содействие для трудоустройства гражданам с ограничениями, совершенствуется медико-социальная экспертиза, увеличено финансирование на современные технические средства реабилитации.

Нерешенные вопросы пока тоже остаются, признал председатель правительства. "Людям с ограничениями по здоровью необходимо создать комфортные условия для посещения не только государственных и медицинских учреждений, но и музеев, университетов, туристических комплексов федерального значения. В рамках госпрограммы предлагается поддержать такие организации на конкурсной основе", - сообщил председатель правительства.

Также будет продолжена работа по созданию в регионах базовых образовательных организаций в рамках формирования системы инклюзивного профессионального образования.

"Нужно, чтобы как можно больше детей с ограничениями по здоровью занимались в кружках, секциях, - отметил Мишустин. - К 2025 году до 75 процентов таких детей должны быть охвачены занятиями, а также, чтобы они могли ездить в детские центры отдыха и оздоровления".