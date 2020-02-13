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13.02.2020 21:05
Рубрика: Происшествия

Судья верит экспертам

Обвинения Егору Жукову в призывах к экстремизму Мосгорсуд не отменил
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Мосгорсуд приступил к проверке законности приговора, вынесенного за призывы к экстремизму, студенту Высшей школы экономики Егору Жукову.

Кунцевский районный суд Москвы 6 декабря прошлого года приговорил Жукова к трем годам условно и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.

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Но осужденный и его адвокаты не согласились с таким вердиктом и подали в вышестоящую инстанцию апелляционные жалобы.

Напомним, Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Но позже преследование по этому делу было прекращено. Студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму, прозвучавших, по мнению следователей, в нескольких роликах на его канале в YouTube. До этого, по первому обвинению, он находился под арестом в следственном изоляторе. По новому уголовному делу суд выпустил его из следственного изолятора и выбрал другую меру пресечения - домашний арест.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Суд счел доказанным, что Жуков "совершил публичные призывы к экстремистской деятельности", стремясь вовлечь в нее "неограниченный круг пользователей интернета".

В видеороликах в его блоге суд обнаружил "призывы к смене власти в России, в том числе насильственным путем", а также призывы к таким способам мятежа, как неуплата налогов или изготовление фальшивых денег.

Судья Светлана Ухналева, вынося приговор, сослалась на выводы экспертов-криминалистов, привлеченных к делу следствием. В сентябре прошлого года Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов.

Суд решил часть вещественных доказательств вины Жукова вернуть ему, а часть уничтожить

На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

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