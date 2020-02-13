Мосгорсуд приступил к проверке законности приговора, вынесенного за призывы к экстремизму, студенту Высшей школы экономики Егору Жукову.

Кунцевский районный суд Москвы 6 декабря прошлого года приговорил Жукова к трем годам условно и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.

Но осужденный и его адвокаты не согласились с таким вердиктом и подали в вышестоящую инстанцию апелляционные жалобы.

Напомним, Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Но позже преследование по этому делу было прекращено. Студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму, прозвучавших, по мнению следователей, в нескольких роликах на его канале в YouTube. До этого, по первому обвинению, он находился под арестом в следственном изоляторе. По новому уголовному делу суд выпустил его из следственного изолятора и выбрал другую меру пресечения - домашний арест.

Суд счел доказанным, что Жуков "совершил публичные призывы к экстремистской деятельности", стремясь вовлечь в нее "неограниченный круг пользователей интернета".

В видеороликах в его блоге суд обнаружил "призывы к смене власти в России, в том числе насильственным путем", а также призывы к таким способам мятежа, как неуплата налогов или изготовление фальшивых денег.

Судья Светлана Ухналева, вынося приговор, сослалась на выводы экспертов-криминалистов, привлеченных к делу следствием. В сентябре прошлого года Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов.

Суд решил часть вещественных доказательств вины Жукова вернуть ему, а часть уничтожить

На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".