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На Android выйдет игра по "Ведьмаку" от CD Projekt. Названа дата релиза

Текст:   Богдан Бобров
13.02.2020,  
16:08
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания CD Projekt объявила дату релиза Android-версии Гвинта - бесплатной карточной игры в мире "Ведьмака". Проект выйдет на мобильной платформе 24 марта 2020 года.

Уже открыта предварительная регистрация в Google Play. За нее полагается подарок от разработчиков - уникальный аватар.

Впервые "Гвинт" был мельком упомянут в книжной саге Анджея Сапковского - ведьмака Геральта к азартному увлечению пристрастили краснолюды (местный аналог дварфов). В качестве мини-игры колоды появились в The Witcher 3: Wild Hunt. Найдя положительный отклик у геймеров, забава была выделена в отдельный Free-to-play-проект.

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