На ТНТ пройдет премьера сериала "Война семей"

Премьера сериала "Война семей" - на канале ТНТ, 17 февраля в 20.00

"Война семей" - история о двух друзьях, чьи внезапно открывшиеся личные тайны в один прекрасный день превратят их в злейших врагов. Фото: Предоставлено ТНТ

Егор Бероев и Александр Робак сыграли главные роли в новом сериале "Война семей", который канал ТНТ то ли в шутку, то ли всерьез позиционирует как российский "Клан Сопрано". Миша и Дима дружат с самого детства: детский сад, школа, армия - все эти жизненные этапы они прошли вместе. Более того, бизнес у них тоже общий - мебельный магазин M&D, где оба занимают руководящие должности.

Чтобы проще было дружить семьями, Миша и Дима купили большой участок земли за городом и построили два одинаковых особняка. И никаких заборов! Дети решили продолжить дело своих отцов, но пошли еще дальше: сын Миши и дочь Димы объявили о свадьбе и совсем скоро сделают лучших друзей близкими родственниками. Но внезапно открывшиеся семейные тайны в один момент превращают двух мужчин в злейших врагов.

"Война семей" - это первый сериал ТНТ, прямо рассказывающий о семейных отношениях, - так представляет канал проект. С одной стороны, простоватый рубаха-парень Миша (Робак) с женой Таней (Светлана Колпакова), дочерью Леной (Арина Постникова) и сыном Вадимом (Арам Вардеванян), а с другой - более скромный и утонченный Дима (Бероев) с дочерью Ариной (Пелагея Невзорова) и бывшей женой Дашей (Ольга Медынич). Несмотря на то что Даша и Дима разошлись, бывшая часто появляется в их доме вместе со своим новым ухажером Ираклием (Джемал Тетруашвили).

Кстати, в качестве одного из продюсеров выступил Клим Шипенко - режиссер комедии "Холоп".

Над сериалом работали два режиссера: начинал проект Евгений Корчагин, а сменил его Илья Фарфель. Более того, даже названий у сериала изначально было два, причем в первом варианте он назывался именно "Война семей". Но потом продюсеры решили немного смягчить тон, добавить игры слов, и в результате проект стал называться "Заклятые друзья". К сожалению или к счастью, название так и не прижилось: съемочная группа и актеры продолжали упорно называть сериал "Война семей". Продюсеры сдались и решили вернуть первоначальный вариант.

Съемки 20-серийного фильма проходили в 35 километрах от Москвы, в районе Калужского шоссе в тихом, живописном местечке. Помимо профессиональных актеров в "Войне семей" снимались еще и настоящие рок-звезды. Одну из ролей сыграл лидер "Чайфа" Владимир Шахрин.

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