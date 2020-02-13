На увеличение бюджетных мест в вузах выделят около 1,3 трлн рублей

Около 1,3 триллиона рублей в течение трех лет будет направлено на увеличение бюджетных мест в вузах, сообщили в Минфине России.

Министерством подготовлены поправки в бюджет. В частности, в 2020 году на увеличение бюджетных мест в вузах направят 404,9 млрд рублей, в 2021-м - 432,7 млрд, а в 2022-м - 460,2 млрд рублей.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, число бюджетных мест в российских вузах в 2021 году вырастет на 18,8 тысячи. В 2020 году их было 509 тысяч.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем приоритетными должны стать региональные учебные заведения.