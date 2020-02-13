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Текст:   Роман Маркелов 
17:00 13.02.2020

Набиуллина допустила ипотеку ниже 8% до 2024 года

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк России допускает, что средние ставки по ипотеке могут оказаться ниже 8% до 2024 года - срока, который отводит нацпроект по жилью. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах встречи ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

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Набиуллина констатировала, что средние ставки по ипотеке сейчас упали ниже 9%. Они могут быть ниже 8% до 2024 года, если "не случится непредвиденных обстоятельств", сообщила глава ЦБ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что текущий уровень ипотечных ставок все еще очень высокий и жилищные кредиты нужно делать доступнее. Во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев не исключил, что средний уровень ставок по ипотеке может упасть до 7-8% и к концу 2020 года.

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