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13.02.2020 16:41
Рубрика: Экономика

Набиуллина намерена обязать банки отвечать на жалобы клиентов

Текст: Игорь Зубков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк России считает необходимым ввести обязанность финансовых рассматривать жалобы клиентов в течение определенного срока, как это установлено для государственных органов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Мы видим, что часто финансовые организации, куда обращаются люди, которые считают, что их права нарушены, просто даже не отвечают... Они начинают реагировать только после того, как жалоба поступила к нам", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами в подмосковном пансионате "Бор", организованной Ассоциацией "Россия".

Обязанность банков, страховщиков и других участников рынка отвечать на жалобы не повлияет на возможность обратиться в службу по защите прав потребителей Банка России. "Но при этом у людей появится понимание, сколько времени реально займет решение проблемы, и они не будут отказываться от отстаивания законных интересов просто потому, что столкнулись с волокитой и решили не тратить на это сил", - сказала Набиуллина. Она добавила, что это пойдет на пользу репутации финансовых организаций.

Экономика Финансы Банки

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