Набиуллина намерена обязать банки отвечать на жалобы клиентов

Банк России считает необходимым ввести обязанность финансовых рассматривать жалобы клиентов в течение определенного срока, как это установлено для государственных органов.

"Мы видим, что часто финансовые организации, куда обращаются люди, которые считают, что их права нарушены, просто даже не отвечают... Они начинают реагировать только после того, как жалоба поступила к нам", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами в подмосковном пансионате "Бор", организованной Ассоциацией "Россия".

Обязанность банков, страховщиков и других участников рынка отвечать на жалобы не повлияет на возможность обратиться в службу по защите прав потребителей Банка России. "Но при этом у людей появится понимание, сколько времени реально займет решение проблемы, и они не будут отказываться от отстаивания законных интересов просто потому, что столкнулись с волокитой и решили не тратить на это сил", - сказала Набиуллина. Она добавила, что это пойдет на пользу репутации финансовых организаций.