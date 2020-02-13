Набиуллина предложила ввести кредитные каникулы для призывников

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила предоставить военнослужащим по призыву право воспользоваться кредитными каникулами на весь срок срочной службы (один или два года). Об этом она сказала на встрече с банкирами в подмосковном пансионате "Бор", организованной ассоциацией "Россия".

Речь идет о расширении механизма ипотечных каникул, введенного в конце июля 2019 года: он предполагает, что в случае потери работы или длительной болезни, заемщик может уменьшить или приостановить выплаты по кредиту на срок до полугода.

Однако в отношении призывников этот механизм должен работать не только в отношении ипотечных кредитов, но и потребительских кредитов на срок свыше года, полагает Набиуллина.

Она отметила, что ипотечные каникулы пока не стали массовым явлением: около 15 тысяч заемщиков обратились в банки с требованием предоставить льготный период по кредиту, из них смогли воспользоваться этим механизмом 8 тысяч человек, 4 тысячи получили отказ, поскольку их случаи не соответствовали условиям, определенным в законе.

"Но сколько семей вздохнули чуть-чуть свободнее, зная, что у них есть возможность уйти на каникулы, если сильно ухудшатся жизненные обстоятельства! - сказала Набиуллина. - И это означает, что люди все-таки с большей охотой будут брать на себя риск ипотечного кредита. Но сейчас мы хотим несколько расширить этот инструмент, распространив ипотечные каникулы на срок срочной службы призывников. Это не массовый сегмент, но мы понимаем, если молодой человек после университета успел взять кредит, а затем был призван в армию... для него и его молодой семьи это может стать очень серьезной проблемой".

Набиуллина добавила, что рассчитывает на поддержку этой инициативы Госдумой.