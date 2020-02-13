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13.02.2020 21:50
Рубрика: Власть

Начальники российского и турецкого генштабов обсудили ситуацию в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах начальника российского Генштаба Валерия Герасимова с турецким коллегой Яшаром Гюлером.

Обычно такие диалоги проводятся не по инициативе Москвы, организуют их по закрытым линиям связи, и о сути разговора СМИ почти ничего не сообщают.

Похоже, что диалог Герасимова с Гюлером ничуть не изменил эти правила. Уже после их "телефонной встречи" в Минобороны РФ кратко проинформировали: "В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в Идлибской зоне деэскалации".

Фото: Reuters
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Напомним, что менее месяца назад ситуацию в Сирии и конкретно - в Идлибе министр обороны России Сергей Шойгу довольно подробно обсудил в Москве со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Последний не скрывал, что полностью разделяет озабоченность нашей страны не только обстановкой в Идлибской зоне деэскалации, где действует немало боевиков, но и провокациями, постоянно устраиваемыми членами запрещенной в РФ террористической организации "Ан- Нусра", а также разрозненными группами недобитых ИГИЛовцев (организация запрещена в России).

Понятно, что их вылазки серьезно мешают мирному урегулированию в Сирии. И с этим надо что-то делать. Данное обстоятельство наверняка тоже было темой для обсуждения в ходе телефонных переговоров Валерия Герасимова и его турецкого коллеги.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Ситуация в Сирии

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