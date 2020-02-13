Россиянка Екатерина Патрина и белорусы Анна Близнюк и Роман Зубачёв станут первыми союзными магистрами

На исторических факультетах БГУ и МГУ с этого учебного года появилась российско-белорусская магистерская программа "История белорусской диаспоры". Выпускникам обещают не только двойной диплом о высшем образовании ведущих университетов наших стран, но и отличные карьерные перспективы.

И, судя по впечатлениям студентов и преподавателей истфака, первый семестр оправдал их ожидания от пилотного проекта.

Белорусские студенты слушают лекции профессоров МГУ в Минске онлайн через Skype

В коридорах истфака БГУ, которые помнят шаги многих выдающихся ученых, звенят голоса вернувшихся с каникул студентов. Начался второй семестр. Среди этой суеты с доцентом кафедры истории древнего мира и средних веков Андреем Прохоровым мы разговариваем о первых успехах международной магистратуры. Мой собеседник напоминает, что работать здесь готовы не только с выпускниками истфака, но и с другими гуманитариями, например, филологами. К слову, в планах у руководства МГУ и БГУ - открытие подобных совместных магистратур еще и на механико-математическом и биологическом факультетах. Учиться можно платно, но предусмотрены и бюджетные места для самых мотивированных магистрантов - на истфаке это два для белорусской стороны и одно для российской. Первый семестр магистранты уже отучились в родных аудиториях, выполняя учебные планы по обязательным дисциплинам, вроде философии и информатики. Но и на этом этапе у ребят в Минске и Москве была совместная работа - дистанционные лекции от представителей диаспор. Знания, которые пригодятся как сравнительный материал при изучении белорусской диаспоры.

С магистрантами Анной Близнюк и Романом Зубачёвым знакомимся в холле третьего этажа. Нас окружают утопающие в цветах античные статуи - идеальная атмосфера для погружения в историческую науку. Аня пошла в российско-белорусскую магистратуру с уверенностью, что это направление новое и перспективное, да и тематика за годы учебы в бакалавриате подробно не освещалась:

- Еще одна причина - меня всегда интересовали вопросы, связанные с различными направлениями внешней политики разных государств. А обучение в двух вузах параллельно позволяет получить опыт разных научных школ, большее количество знаний и мнений по теме. В итоге глубже и детальнее разобраться в проблематике вопроса и получить еще более качественное образование в научном и практическом плане.

Первый семестр Ане понравился, ведь, несмотря на то, что он проходил в родном БГУ, белорусским магистрантам уже довелось познакомиться с некоторыми преподавателями исторического факультета МГУ, прослушать их курс лекций, сдать зачеты и, конечно же, получить новый опыт и знания:

- Дистанционная форма занятий была для нас непривычной: пары проходили онлайн через Skype.

Еще одним плюсом для меня стало то, что программой магистратуры заложено изучение второго иностранного языка. Поэтому кроме традиционных пар по английскому языку (как и всем магистрантам, нам предстоит сдавать по нему кандидатский экзамен) я остановилась на немецком. И в первую очередь это связано с темой моей будущей магистерской диссертации по австрийскому вектору внешней политики Беларуси и взаимодействию с белорусской диаспорой в Австрии. Как видите, без немецкого тут совсем никуда.

Во втором семестре все магистранты встретились в Минске. Здесь их ждет уже специализированная подготовка. Но прежде чем начинать разговор о самих диаспорах, нужно поговорить об основах истории белорусского народа и его традициях, подчеркивает Андрей Прохоров. Поэтому в учебных планах можно найти темы по истории предпринимательства в Беларуси, а также интеллектуальной истории.

Студентка МГУ Екатерина Патрина решила заняться историей диаспоры белорусов Карелии

- Такой подход поможет лучше понимать, в чем особенности белорусов, осмыслить культуру, миграционные процессы. Многие кафедры нашего факультета по своим направлениям и специальностям разработали целые курсы, плюс привлекаем с филфака специалистов в этнолингвистике. Будет и продолжение дистанционных лекций из Москвы от представителей диаспор. Среди них есть теоретики, которые всю жизнь изучали диаспоры. А есть и практики, которые, будучи учеными в каких-то гуманитарных направлениях, одновременно еще разработали по одной-две лекции по истории своих диаспор.

Любопытно, что работа над совместной магистратурой подзадорила белорусских ученых задаться вопросом: кто проживает в стране? Заинтересовались тематикой и студенты, которые уже изучали диаспоральные организации в Беларуси. Дальше - больше, ведь изучение белорусов, проживающих за пределами страны, не было до сих пор масштабным и поставленным на научную основу, и считаные люди хоть как-то касались этого вопроса. Поэтому для магистрантов здесь открыты все пути. Например, их российская коллега Екатерина Патрина решила изучать историю белорусов Карелии.

А в третьем семестре студенты двух стран встретятся в Москве, где будут изучать конкретно историю образования белорусских диаспор. В планах - подключить к работе и сами белорусские диаспоры, причем не только проживающих на территории России, но и в других странах.

Из истории вопроса

Идея создания общей магистратуры родилась осенью 2018 года во время проведения в Москве первых Дней дружбы МГУ и БГУ и Первого межуниверситетского форума Союзного государства Беларуси и России "Образование и наука в МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы".

Тогда в МГУ имени М.В. Ломоносова ректором академиком Виктором Садовничим и ректором Белорусского госуниверситета профессором Андреем Королем в развитие Договора о сотрудничестве двух вузов был подписан меморандум "Об учреждении совместных магистерских программ МГУ и БГУ". Была создана российско-белорусская рабочая группа, которая весь учебный год вела работу по разработке учебных планов, программ дисциплин и других необходимых документов. Возглавили рабочую группу с российской стороны руководитель лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ Оксана Солопова, с белорусской - доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета БГУ Андрей Прохоров. Рабочая группа осуществляла свою деятельность при поддержке ФНКА белорусов России.

Результатом совместной работы стало Соглашение о Международной российско-белорусской совместной магистерской программе с двумя дипломами "История белорусской диаспоры", которое в рамках VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге подписали ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор БГУ Андрей Король. Это первая совместная российско-белорусская магистратура, разработанная историческими факультетами МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ. Благодаря ей выпускники впервые в истории межуниверситетского сотрудничества Союзного государства получат сразу два диплома. Поступать на магистерскую программу могут все желающие, успешно завершившие обучение в бакалавриате или в специалитете в России или в Беларуси. Вступительные испытания для абитуриентов проходят в Москве и в Минске на общих условиях.