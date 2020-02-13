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13.02.2020 20:48
Рубрика: Экономика

Судьба резидента

Насколько может быть лоялен России зять экс-мэра Киева бизнесмен Сергей Янчуков?
Текст: Екатерина Некрасова
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Поправки в Конституцию РФ должны в том числе укрепить основы безопасности государства. Но что делать со скрытыми угрозами, которые может нести в себе глубоко укоренившийся в России иностранный бизнес?
Слуга двух господ. Фото: iStock Слуга двух господ. Фото: iStock
Слуга двух господ. Фото: iStock

Одна из самых обсуждаемых поправок - запрет для госслужащих, депутатов, губернаторов и судей иметь гражданство или вид на жительство другого государства. Все понимают, что речь идет о национальной безопасности. Идея проста - люди, принимающие решения, не должны быть отягощены обязательствами перед другим государством.

Поскольку закон обратной силы не имеет, депутатам нынешнего созыва с двумя и большим количеством паспортов опасаться нечего. Но ведь могут быть в нашей стране и резиденты нескольких государств (или бывшие резиденты), которые в состоянии оказывать влияние на государственную политику.

К числу тех, у кого имеются обширные связи и в нашей стране, и за рубежом, относят, например, Сергея Янчукова - зятя бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Он занимается бизнесом в России, и его имя встречается в неоднозначных публикациях СМИ.

В последние недели украинские СМИ трубят о возвращении Леонида Черновецкого в бизнес и большую политику. Недавно, например, в российской прессе проанализировали активность Янчукова на Украине. Возникает впечатление, что российский бизнесмен может без видимого вреда для репутации и без проблем с законом участвовать в политике другого государства. И не просто участвовать, а оказывать материальную поддержку силам, не очень симпатизирующим России.

На Украине пишут, что Леонид Черновецкий на предстоящих выборах мэра Одессы - ключевого города русскоязычного юга - может поддержать кандидатуру экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Эти политики - старые знакомые. Спасаясь от возможного преследования тогда еще президента Януковича, Черновецкий бежал в Грузию. Когда же Украину покинул сам Янукович, экс-мэр Киева неоднократно предпринимал попытки вернуться на родину.

Бывший градоначальник, видимо, быстро осознал, что необходимо сделать, чтобы снова стать своим в новых украинских реалиях. Прежде всего он выделил немалые деньги семьям погибших на Майдане. А позже, как сообщали СМИ, связанные с ним благотворительные организации оказывали помощь бойцам АТО, воевавшим на Донбассе.

СМИ также писали, что при поддержке Янчукова Черновецкий занялся в Одессе и бизнесом, и политикой: благотворительный фонд "На благо Одессы", с которым впоследствии оказалось связано сразу несколько уголовных производств, мог оказывать предвыборную финансовую помощь для людей Саакашвили и самого губернатора. "Прославился" фонд и на одесской таможне. "Тесно связанный с Одессой и обладающий обширными связями в российском бизнесе Янчуков, вероятно, мог выступать неформальным куратором потоков российских грузов в одесских портах", - предполагали СМИ.

Они же "заметили" Янчукова и на открытии общественной приемной Михаила Саакашвили осенью 2015 года. Мероприятие было профинансировано фондом "На благо Одессы" и стало одной из самых заметных пиар-акций Саакашвили. "И если на местах созданием "зеленого коридора" руководил грузинский десант... то их спарринг-партнером с российской стороны выступал "вечный одессит" Сергей Янчуков", - утверждала пресса.

Влияние "интернационального" бизнесмена на региональную или даже федеральную повестку может быть очень велико

Фонд "На благо Одессы", финансируемый в том числе Янчуковым, не только оказывал помощь АТО и занимался политикой, но и материально поддерживал ряд известных украинских деятелей с неоднозначной репутацией. По крайней мере, об этом писали ряд СМИ. В частности, Сергея Стерненко - по данным СМИ, бывшего лидера одесского отделения запрещенного в России "Правого сектора" (украинская организация "Правый сектор" признана экстремистской решением Верховного суда РФ от 17.11.2014 г. - Прим. ред.). Сейчас Стерненко является фигурантом дела об убийстве. А "прославился" он срывами концертов российских и украинских звезд в Одессе - Константина Райкина, Михаила Жванецкого и других.

Получается, что к активности неоднозначных украинских деятелей, а также к деятельности Саакашвили имеет отношение известный российский бизнесмен Янчуков? Он собственник группы компаний "Мангазея", специализирующейся на девелопменте и добыче полезных ископаемых в России. То есть в стране, которая является одним из мировых лидеров по объему запасов большинства природных ресурсов. Стоимость разведанных и предварительно оцененных запасов полезных ископаемых в нашей стране оценивается в 30 трлн долларов США. Это одно из главных богатств России, одна из основ ее мощи и потенциала. В этой сфере и "крутится" Сергей Янчуков, зять украинского олигарха.

В 2012 году Леонид Черновецкий с гордостью рассказывал в интервью о своем новорожденном внуке: "Родился он в США. Новорожденным в этой великой стране "прямо в пеленках" выдают паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки. А уж какое гражданство выбирать, он сам решит, когда подрастет".

Сам Янчуков не так давно, в 2006 году, выбрал российское гражданство. Что и понятно с точки зрения перспективного бизнеса. Но можно сказать, что связь Янчукова с малой родиной не прерывалась. Одесские ивенты - тому яркое свидетельство. Многие крупные бизнесмены предпочитают не зависеть от одной юрисдикции и "раскладывают яйца" в разные корзины. Чем Янчуков хуже? Уроженец (а возможно, еще и гражданин?) Украины с паспортом Российской Федерации, дети в США, тесть - гражданин Украины, Грузии и Израиля. Бизнес-интересы простираются от Одессы до Забайкалья. Влияние такого "интернационального" бизнесмена на региональную или даже федеральную повестку может быть очень велико - ведь от работы столь крупной компании в ключевой отрасли во многом зависит бюджет региона.

В его руках находятся стратегические ресурсы. Означает ли это, что ему выдан кредит доверия некими чиновниками? И такое возможно. Совсем недавно компании Янчукова "Мангазея Золото" была выделена целевая инфраструктурная субсидия в 763 млн рублей для разработки золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Это наши недра, но Родина, как известно, у каждого - своя. И в чьих интересах происходит "освоение" этих недр - большой вопрос.

Экономика Бизнес

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