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13.02.2020 06:00
Рубрика: В мире

НОАК направила в Ухань еще 2,6 тысячи военных врачей

Больница в Ухане. Фото: REUTERS/CHINA DAILY Больница в Ухане. Фото: REUTERS/CHINA DAILY
Больница в Ухане. Фото: REUTERS/CHINA DAILY

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) дополнительно направила в город Ухань (провинция Хубэй) 2,6 тысячи военных медиков для борьбы с новым коронавирусом. Именно в этом городе зафиксирована самая мощная в КНР вспышка пневмонии.

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
Врачи призывают объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Первые 1,4 тысячи специалистов уже прибыли на место и приступают к работе, сообщило Центральное телевидение Китая. Всего за время распространения вируса НОАК уже отправила в Ухань четыре тысячи врачей и медсестер, пишет ТАСС.

По данным на четверг, число заразившихся коронавирусом в Ухане достигло 33 тысяч, скончались более тысячи пациентов, выздоровели 1078 горожан.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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