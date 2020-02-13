НОАК направила в Ухань еще 2,6 тысячи военных врачей

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) дополнительно направила в город Ухань (провинция Хубэй) 2,6 тысячи военных медиков для борьбы с новым коронавирусом. Именно в этом городе зафиксирована самая мощная в КНР вспышка пневмонии.

Первые 1,4 тысячи специалистов уже прибыли на место и приступают к работе, сообщило Центральное телевидение Китая. Всего за время распространения вируса НОАК уже отправила в Ухань четыре тысячи врачей и медсестер, пишет ТАСС.

По данным на четверг, число заразившихся коронавирусом в Ухане достигло 33 тысяч, скончались более тысячи пациентов, выздоровели 1078 горожан.