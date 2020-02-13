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13.02.2020 21:36
Рубрика: Спорт

Красавчик Саша

Овечкин забросил самую креативную шайбу в истории НХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают сражения в матчах регулярного чемпионата. Однако накануне внимание болельщиков и специалистов привлекли не поединки лучших команд лиги, а итоги опроса на портале ESPN, где были названы авторы самых красивых заброшенных шайб в истории НХЛ.
Александр Овечкин не просто забрасывает много шайб в ворота соперников, но и делает это красиво. Фото: Reuters Александр Овечкин не просто забрасывает много шайб в ворота соперников, но и делает это красиво. Фото: Reuters
Александр Овечкин не просто забрасывает много шайб в ворота соперников, но и делает это красиво. Фото: Reuters

Приятно, что первое место занял российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Его гол в ворота "Финикс Койотис" признали самым зрелищным и креативным.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Овечкин поразил своим мастерством трибуны 16 января 2006 года, когда отправил шайбу в ворота, перевернувшись в падении, с острого угла.

Второе место разделили россиянин Андрей Свечников ("Каролина") и швед Филип Форсберг ("Нэшвилл"), которые, в похожей манере выехав из-за ворот, поднимали шайбу на крюк клюшки и закидывали за шиворот голкиперам.

Тройку замкнул Марио Лемье с шайбой за "Питтсбург" против "Миннесоты" в финале Кубка Стэнли-1990/91. Шестое место заняла шайба еще одного россиянина Павла Буре за "Ванкувер" против "Бостона" в сезоне-1996/97, а на девятое место попал Павел Дацюк с шайбой в матче "Детройта" против "Чикаго" (сезон-2009/10).

В выборе лучших голов в истории НХЛ приняли участие тринадцать журналистов, авторов и аналитиков, специализирующихся на хоккее.

Тем временем главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден объяснил небольшой спад в игре Овечкина.

Напомним, что Александр находится в двух шайбах от отметки в 700 голов, которую за всю историю НХЛ перешагнули только семь хоккеистов, но в двух последних матчах "Кэпиталз" Овечкин не набрал ни одного очка.

Овечкин находится в двух шайбах от отметки 700 голов, которую в истории НХЛ перешагнули только семь человек

"Сейчас за ним следят внимательнее, чем когда он забивал 600-й гол. Мы обязаны обращать внимание на такую звезду и его достижения. Но вы только подумайте, какое это давление, а он все-таки человек. Хотя иногда кажется, что он супермен. Думаю, что он очень обрадуется, когда этот рубеж останется позади. Тогда он поможет нам исправить наши ошибки. Он знает, что голы придут, если наша команда играет правильно и побеждает", - цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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