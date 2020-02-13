Новости

В Керчи завели дело по факту гибели человека от упавшего дерева 19:37
Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран 19:34
В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына 19:32
Под Волгоградом два человека погибли при пожаре 19:22
В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы 19:19
Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине 19:12
Специалисты объяснили резкий скачок числа заболевших COVID-19 в Китае 18:57
К выходным в столичный регион вернется мороз 18:55
Путин заявил о невозможности прописать в Конституции все до мелочей 18:54
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 18:53
В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков 18:51
США ввели санкции против трех российских предприятий 18:37
Путин заявил о востребованности волонтеров 18:34
Путин одобрил идею прописать в Конституции ответственное обращение с животными 18:24
Путин обосновал важность парламентских консультаций по "силовикам" 18:16
В Петербурге похоронили композитора Сергея Слонимского 18:13
Десять пассажиров с лайнера Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии 18:13
Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 18:06
Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс 18:00
Путин поддержал идею вручать Конституцию вместе с паспортом 17:58
В Египте раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой 17:57
На входах у ряда станций метро вечером в четверг возможны ограничения 17:54
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:54
Мосгорсуд оставил в силе условное наказание студенту Егору Жукову 17:52
Путин назвал главный интерес президента 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 18:07
Рубрика: Экономика

Полет нормальный

Авиакомпании наращивают перевозки
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Пассажиропоток по итогам 2019 года вырос на 10%, до 128,1 миллиона пассажиров, и будет расти дальше. При этом убытки авиакомпаний по итогам составят до 40 млрд рублей, заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). "Рост расходов связан в первую очередь с ростом выполненных авиаперевозок", - отмечают в АЭВТ. Также выросли расходы на оплату труда, аренду, лизинг, повысились аэронавигационные и аэропортовые сборы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международные направления пока прибыльные, хотя влияет ситуация с коронавирусом. Сокращено около 120 рейсов между Россией и Китаем в неделю, отмечает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. "Но могут увеличиваться чартерные рейсы, например в Турцию", - говорит Величко. К тому же авиасообщение с Китаем может быть восстановлено через пару месяцев, считает эксперт.

Фото: S.Ramadier / Airbus
Airbus показал модель пассажирского самолета будущего

Вопреки расхожему мнению, авиакомпании отбить убытки ростом цен на авиабилеты не могут. Если это сделать, то снизится спрос, говорят эксперты, и перевозчики опять окажутся в минусе. Авиакомпании, наоборот, будут стараться увеличить пассажиропоток, чтобы самолеты не простаивали. "Авиакомпаниям нужно сокращать расходы", - считает руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России Инна Рыкова.

Несмотря на сложную ситуацию, эксперты банкротств не ожидают. В случае проблем поможет государство.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин