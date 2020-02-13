Пассажиропоток по итогам 2019 года вырос на 10%, до 128,1 миллиона пассажиров, и будет расти дальше. При этом убытки авиакомпаний по итогам составят до 40 млрд рублей, заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). "Рост расходов связан в первую очередь с ростом выполненных авиаперевозок", - отмечают в АЭВТ. Также выросли расходы на оплату труда, аренду, лизинг, повысились аэронавигационные и аэропортовые сборы.

Международные направления пока прибыльные, хотя влияет ситуация с коронавирусом. Сокращено около 120 рейсов между Россией и Китаем в неделю, отмечает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. "Но могут увеличиваться чартерные рейсы, например в Турцию", - говорит Величко. К тому же авиасообщение с Китаем может быть восстановлено через пару месяцев, считает эксперт.

Вопреки расхожему мнению, авиакомпании отбить убытки ростом цен на авиабилеты не могут. Если это сделать, то снизится спрос, говорят эксперты, и перевозчики опять окажутся в минусе. Авиакомпании, наоборот, будут стараться увеличить пассажиропоток, чтобы самолеты не простаивали. "Авиакомпаниям нужно сокращать расходы", - считает руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России Инна Рыкова.

Несмотря на сложную ситуацию, эксперты банкротств не ожидают. В случае проблем поможет государство.