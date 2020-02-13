Международные направления пока прибыльные, хотя влияет ситуация с коронавирусом. Сокращено около 120 рейсов между Россией и Китаем в неделю, отмечает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. "Но могут увеличиваться чартерные рейсы, например в Турцию", - говорит Величко. К тому же авиасообщение с Китаем может быть восстановлено через пару месяцев, считает эксперт.
Вопреки расхожему мнению, авиакомпании отбить убытки ростом цен на авиабилеты не могут. Если это сделать, то снизится спрос, говорят эксперты, и перевозчики опять окажутся в минусе. Авиакомпании, наоборот, будут стараться увеличить пассажиропоток, чтобы самолеты не простаивали. "Авиакомпаниям нужно сокращать расходы", - считает руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России Инна Рыкова.
Несмотря на сложную ситуацию, эксперты банкротств не ожидают. В случае проблем поможет государство.