В янтаре нашли древнюю пчелу, сохранившую черты хищных предков

В Мьянме нашли кусок янтаря, которому 100 миллионов лет. Окаменевшая смола хранила в себе самую древнюю пчелу, принадлежащую не описанному ранее семейству. Насекомое имеет признаки осы. Изучение подобных экземпляров может помочь ученым понять, почему от плотоядности пчелы перешли к питанию пыльцой.

Описание нового вида опубликовал палеоэнтомолог Джордж Пойнар в журнале BioOne Complete . Конкретно это насекомое - женского пола. У нее еще сохранены характерные для ос низко размещенные антенны и некоторые детали жилкования крыльев. Но уже появились пчелиные элементы: волоски на теле и округлый первый сегмент груди.

Описанные ранее древние пчелы относятся к Кайнозойской эре и очень похожи на современных. Этот экземпляр относится к середине Мелового периода, то есть, значительно старше.

Ученый отметил, что прямо перед тем, как попасть в смолу, пчела собирала пыльцу. Это доказывает то, что на себе она перенесла 21 личинку паразитических насекомых. "Вполне возможно, что большое количество паразитов заставило пчелу случайно залететь в смолу," - заключил исследователь. Эти личинки он хочет описать в отдельном исследовании.

Ученый пришел к выводу, что пчелы могли эволюционировать в Гондване, и найденная пчела - в числе первых, кто стал питаться нектаром и пыльцой. Также они предположили, что эти насекомые специализировались всего на нескольких видах растений.