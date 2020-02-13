Новости

В Сургутском районе ветеранов освободили от платы за ЖКУ и простили долги 11:59
В электронной медкарте открыли доступ к прививкам детей 11:55
У "Аладдина" Гая Ричи появится продолжение 11:54
Московские заводы позвали на бесплатные экскурсии 11:51
В Хабаровском крае из-за гололеда ограничили движение автобусов 11:49
В Крыму спасатели вытянули зависшее над обрывом авто с людьми 11:47
Культовая комедия "Дорогая, я уменьшил детей" получит продолжение 11:44
СМИ: "Санса Старк" из "Игры престолов" впервые станет мамой 11:29
Депутаты предложили меры против скрутки пробега авто при продаже 11:28
В Москве снесут заброшенный кинотеатр "Севастополь" 11:27
Жителя Якутии осудили за незаконный оборот пяти килограммов золота 11:21
Более 50 услуг и сервисов запустили и улучшили по просьбам москвичей 11:21
В янтаре нашли древнюю пчелу, сохранившую черты хищных предков 11:18
Иркутскую колонию проверят из-за фото застолья с участием убийцы Немцова 11:14
Заммэра Москвы: Подтвержденных случаев коронавируса в столице нет 11:13
Названы самые "свадебные" города России 11:12
Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев 11:10
Стивен Кинг объяснил продажу прав на экранизацию томской школьнице 11:06
В Костроме на мосту загорелся автобус с пассажирами 11:05
Hyundai вывел на тест новый электрокроссовер 11:05
Как поймать в кадр редкое животное: фотограф Михаил Ездаков поделился секретами фотоохоты 10:54
В Китае уволили высокопоставленных чиновников из-за коронавируса 10:53
В Сибири задержан полицейский, делившийся за взятки данными об умерших 10:47
Владелец "Сочи" заявил, что Кокорин согласился на переход в его клуб 10:45
14 станций МЦД получат новые названия 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 11:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В янтаре нашли древнюю пчелу, сохранившую черты хищных предков

Текст: Юлия Мякишева
Фото: George Poinar Jr / bioone.org Фото: George Poinar Jr / bioone.org
Фото: George Poinar Jr / bioone.org

В Мьянме нашли кусок янтаря, которому 100 миллионов лет. Окаменевшая смола хранила в себе самую древнюю пчелу, принадлежащую не описанному ранее семейству. Насекомое имеет признаки осы. Изучение подобных экземпляров может помочь ученым понять, почему от плотоядности пчелы перешли к питанию пыльцой.

Описание нового вида опубликовал палеоэнтомолог Джордж Пойнар в журнале BioOne Complete . Конкретно это насекомое - женского пола. У нее еще сохранены характерные для ос низко размещенные антенны и некоторые детали жилкования крыльев. Но уже появились пчелиные элементы: волоски на теле и округлый первый сегмент груди.

Фото: EPA
Генетики придумали способ спасти пчел от вымирания
Фото: pixabay.com
Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев

Описанные ранее древние пчелы относятся к Кайнозойской эре и очень похожи на современных. Этот экземпляр относится к середине Мелового периода, то есть, значительно старше.

Ученый отметил, что прямо перед тем, как попасть в смолу, пчела собирала пыльцу. Это доказывает то, что на себе она перенесла 21 личинку паразитических насекомых. "Вполне возможно, что большое количество паразитов заставило пчелу случайно залететь в смолу," - заключил исследователь. Эти личинки он хочет описать в отдельном исследовании.

Ученый пришел к выводу, что пчелы могли эволюционировать в Гондване, и найденная пчела - в числе первых, кто стал питаться нектаром и пыльцой. Также они предположили, что эти насекомые специализировались всего на нескольких видах растений.

Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
Названа предварительная причина смертельного ДТП под Псковом
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам