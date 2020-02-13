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13.02.2020 14:20
Рубрика: Власть

Песков заявил о последствиях русофобии на Украине

Текст: Кира Латухина

На Украине, особенно во время президентства Петра Порошенко, русофобия стала госполитикой, и потребуется долгое время, чтобы сбалансировать атмосферу родственных двусторонних отношений. Об этом заявили в Кремле, комментируя данные социологов, что отношение граждан двух стран друг к другу ухудшилось.

"Русофобия была возведена на протяжении последних нескольких лет буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине, и, конечно, это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений в отношении нашей страны. Это мы с сожалением констатируем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Понимаем, что даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью родственных российско-украинских отношений", - сказал представитель Кремля.

"Пик русофобской политики, конечно, приходился на время президентства господина Порошенко", - отметил Песков. "Владимир Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу, и неоднократно об этом говорил, - напомнил он. - К сожалению, взаимности от предыдущих глав государств на Украине мы не слышали".

Говоря про данные опроса, Песков заметил, что не знает, кого и как опрашивали, и поскольку могут быть "чудеса социологической изощренности", то воздержался от комментариев. Социологическая картина не всегда бывает достоверной. "Очевидно, что этим инструментарием зачастую можно играть как наперстки", - сказал он.

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