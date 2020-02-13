Михаил Пиотровский: "Конституция больше, чем право. И ее нельзя просто отдать на откуп юристам". Фото: Александр Корольков/ РГ

Поправки Калягина - Пиотровского - Мацуева - это в первую очередь предложение считать культуру символом страны. Почему именно культуру, а не космос? Не науку?

Михаил Пиотровский: Культура с нами всегда. Она несет в себе генетический и исторический код нации. Экономика сегодня хорошая, а завтра плохая... Победы у нас бывают каждый век, но остаются в прошлом. Наука сегодня так, а завтра так... А Достоевский - неизменный признак. "Россия - значит Достоевский", - повторяют в мире. И Гоголь. И Солженицын. И Расул Гамзатов. Они всегда - неустаревающе - с нами. Культура, включая сегодняшнюю, символизирует Россию в мире. Культура это то, что у нас нельзя отнять. И то, что мы не можем потерять, даже если постараемся. Культуру как символ хранят и берегут, как берегут знамя. Ею мы будем гордиться даже при военных и экономических поражениях, да хоть при распаде государства.

И мы должны это провозгласить в Конституции. И это, поверьте, может стать замечательной мировой инновацией. И по-настоящему прозвучать. Когда мы говорим, что естественно записать в Основной Закон страны обязанность оберегать и сохранять культуру, тут речь не о деньгах, а об отношении.

В нашей Конституции записано, что культура должна быть доступной всем. И это право тоже обязывает государство к ее защите и поддержке.

Это все рождено не из досужих размышлений и бесед за чаем, а возникло из самой жизни и практики. Когда культуру вдруг начинают считать в первую очередь инструментом пополнения бюджета и требуют от нее сначала доходов и самоокупаемости, это как раз говорит об отсутствии у Конституции принципа защиты культуры. Без него многое в судьбе культуры складывается не так.

Вы недавно сказали: Конституция это тоже культура. Что имели ввиду? То, что Конституция подтверждает уровень правовой культуры в стране? Или что хорошая Конституция - сама плод высокой культуры?

Михаил Пиотровский: Конституция больше, чем право. И ее нельзя просто отдать на откуп юристам. Она именно часть культуры нации. Поэтому вопрос, зачем допустили деятелей культуры в серьезное дело разработки Конституции, звучит странно. Наша задача, чтобы Конституция соответствовала культуре, которой мы гордимся. Пушкин, Толстой, Достоевский, Кандинский, Малевич, Солженицын, Сахаров... Культура, вынесенная в первые пункты Конституции, - это в наших традициях. То, что мы называем непонятным словом "духовность", в общем-то, переводится как "культура". Но при слове "духовность" мы склонны избегать обязательств, а за словом "культура" строго следуют определенные обязательства и необходимость ее защищать. Поправка в Конституцию даст нам основание построить правильное законодательство, защищающее и развивающее культуру - и фундаментальную ее часть, и заказную, коммерческую.

Конституция - с виду - "общие фразы", но при этом очень точные.

Михаил Пиотровский: Абсолютно верно: это общие фразы, которые должны быть точны. Для этого нужен настоящий культурный багаж, знание литературы, а не просто словосочетания по поводу юридических правил. Калягин в наших дискуссиях, кстати, не раз говорил, что все наши беды от того, что у нас слово "культура" не пишется с большой буквы.

Говорят, что во многих странах ссылка на ту или иную фразу в Конституции облегчает, например, возможность открыть бизнес. Ссылка на высокий статус культуры в российской Конституции сможет так работать?

Михаил Пиотровский: Если все получится, то это как раз так и будет работать. Казалось бы, фраза о защите культуры из каких-то занебесных фраз, но она дает возможность построить на этом целую систему. И не однажды, а в веках. Нам нельзя не развивать культуру, она признак нашей цивилизации и российской идентичности. Нет у нас пока других "долгоиграющих" признаков.

Почему Александр Калягин настаивает на внесение поправки в 70-ю статью?

Михаил Пиотровский: Не только Калягин, мы все на этом настаиваем. В 70-й статье говорится о флаге, гербе, и, как я понимаю, многих раздражает, что и мы еще с культурой туда влезли. Нам предлагают записать наши поправки туда, где речь идет о защите языков - государственного и национальных. Но - важный момент - там речь идет о национальных различиях, а культура это то, что всех объединяет. Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов - общие для нас имена. Свидетельство, что российская культура общая и принимает всех. Как двуглавый орел принимает всех, даже атеистов, хотя на нем кресты изображены...

Это некое универсальное поле...

Михаил Пиотровский: Да, это универсальное поле, и очень важное. Многие сегодня хотят защищать различия, тем более нужно подчеркивать важность единства, важные черты нашего общего лица. И так точно прописанные, что ты их сразу узнаешь.

Почему вы считаете, что слова о защите культуры дадут ей дополнительное конкурентное преимущество?

Михаил Пиотровский: Культура и так наше неоспоримое конкурентное преимущество, в тяжелые (экономические или военные) времена она остается самым надежным мостом, соединяющим нас с другими.

А постановка культуры на столь высокое место по большому, гамбургскому счету усилит наше конкурентное преимущество перед другими странами и государствами. Есть много стран, где все в порядке с развитием культуры. Но не так много стран, которые это декларируют. Эта декларация серьезно выделила бы нас в ряду других.

Смысл сегодняшних президентских поправок в Конституцию, что бы вокруг этого ни говорили, в смене вертикали на горизонталь. Очевидна потребность общества в этом. Я как администратор в сфере культуры и музейный менеджер очень хорошо вижу эту потребность в горизонтальных связях.

Поправки в Конституцию помогут установить приоритеты во внутреннем и международном праве и понять, например, как быть с перемещенными культурными ценностями или с охраной выездных выставок.

Михаил Пиотровский: Что касается перемещенных культурных ценностей, мы считаем, что то, что осталось в России, должно остаться в России. Это закреплено в российском законе, и хоть он и противоречит международному праву, но тут на весах лежит сама история: эти вещи исторически присутствуют в России.

Наши правила по выставкам тоже не совпадают с мировыми. Сейчас мы пытаемся создать для себя правовой иммунитет от ареста наших картин, отсылаемых на выставки. При чем, даже если суд требует арестовать картину и вернуть ее какому-то наследнику или тому, кто на нее претендует, вещь все равно вернется в российский музей, а потом разбирайтесь. Это важная позиция. Как и таможенные привилегии для искусства. Евразийский таможенный союз, как только он был заключен, лишил все музеи России таможенных привилегий при оформлении своих выставок. Оказалось, что нужно платить громадные деньги, оставляя какие-то большие залоги и т. п. Все встали на уши. По нашей просьбе это все заменили, потому что этих правил не было в евразэсовском Таможенном союзе. По ввозу-вывозу картин тоже идет большая работа.

У нас возникла еще одна коллизия: нам говорят, что раз есть Евразийский таможенный союз, то не должно быть дискриминации - пусть цена на билеты в Эрмитаж, установленная для граждан России и Беларуси, станет доступной для всех граждан - членов Евразийского таможенного союза. Звучит хорошо, но не совсем соответствует юридическим правилам. Мы же оказываем государственную услугу своим гражданам, и эта скидка идет либо из кармана сотрудников Эрмитажа, либо за счет того, кто платит полную цену за билет. И таких ситуаций, когда наш социальный интерес и забота о людях не совпадают с общечеловеческой заботой, много. Думаю, что поправки в Конституцию помогут все выстроить более законно и логично.

А насколько важны сегодня права каждого заниматься культурой и иметь к ней свободный доступ?

Михаил Пиотровский: Эти права записаны еще в Конституции 1993 года. И право большого доступа к культуре, например, при постоянной его декларации некоторые уже начинают воспринимать как право открывать дверь в музей ногами. Или требовать всего немедленно и бесплатно. Принцип доступности рождает разговоры, почему у вас в музеях не все выставлено и вещи хранятся в запасниках. И начинаются дилетантские советы: раздайте невыставленное в другие музеи, продайте лишнее. Поэтому сегодня важно противопоставить этому заботу о культуре. И понимание, что у нее есть свои права, не сводящиеся к правам простого потребителя. И да, какую-то часть культуры государство должно содержать, даже ругаясь. Потому что культура должна сохраняться.

Денис Мацуев упоминал Китай и его модели поддержки спортивных достижений. Китай задает нам какие-то прототипы?

Михаил Пиотровский: Я думаю, нет. Денис занимается музыкальными школами, а Китай в этом деле показательная страна. Но культурная забота о подрастающем поколении, массовый выбор талантов - это есть не только в Китае. У самого Дениса уже очень много накоплено практических вещей в музыкальном образовании.

Когда от культуры требуют сначала доходов и самоокупаемости, это говорит об отсутствии у Конституции принципа защиты культуры. Без него многое в судьбе культуры складывается не так

Но из всех наших практик все равно вытекает необходимость обозначить особую роль культуры в России. Может быть, в Швейцарии это и не надо обозначать в Конституции. А у нас надо.

Какова судьба ваших поправок?

Михаил Пиотровский: Они одобрены в рабочей группе. Их формулировки записаны. Будем ждать. И переживать, чтобы это все не ушло в обычное перечисление: вот это, это, это, а культура, как всегда, в конце.