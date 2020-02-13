Президент США Дональд Трамп хотел бы назначить спецпосланника для переговоров о ядерных вооружениях с Россией, но пока не может найти желающего. Речь идет о продлении Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), последнем уцелевшем элементе двустороннего контроля над ядерным оружием, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. В Москве не раз подчеркивали важность документа для стратегической стабильности и давали понять, что готовы продлить его на пять лет без дополнительных условий.

Однако президент США неоднократно делал заявления, в которых утверждал: залогом стабильности должна стать масштабная модернизация ядерных арсеналов США. В проекте бюджета на 2021 финансовый год на эти цели заложено 29 миллиардов долларов. Трамп подчеркивал, что якобы не хочет ядерной гонки, но если уж ей быть, то США должны оставить всех позади. За три года президентства Трамп и его команда так и не предприняли конкретных шагов для того, чтобы выйти на содержательный переговорный процесс по СНВ-3. В итоге все остается на уровне общих заявлений. Например, недавно советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен, выступая в Атлантическом совете, заявил, что США "очень заинтересованы" в переговорах, но не сумел даже озвучить позицию по судьбе договора.

Бывший глава МИД России Игорь Иванов и экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт опубликовали в The New York Times совместный призыв продлить договор СНВ-3. Фото: nytimes.com

Газета Politico утверждает, что позиция не озвучивается потому, что ее пока попросту нет. Издание не исключает, что в решении важнейшего вопроса стратегической стабильности может сыграть роль даже личный фактор. Когда в 2017 году в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучала тема продления СНВ-3, Трамп поинтересовался у советников, о чем речь. А когда узнал, что договор был заключен администрацией его предшественника, сразу раскритиковал документ, назвав его "плохой сделкой Обамы". Под аналогичным предлогом он разорвал договоренности по ядерной программе Ирана, пообещав, что добьется лучших условий, чего так и не произошло. Поэтому не исключается, что Трамп может отложить решение по СНВ-3 до ноябрьских выборов в США с тем, чтобы не запятнать себя одобрением "плохой сделки Обамы".

На фоне этого паралича многие конгрессмены и эксперты кто открыто, а кто в кулуарах стали все настойчивее призывать администрацию более основательно подойти к судьбе СНВ-3. Как отмечает газета Politico, они в самых резких выражениях предостерегают о тяжелых последствиях в том случае, если Белый дом попросту даст договору прекратить свое действие в феврале 2021 года. В понедельник бывший глава МИД России Игорь Иванов и экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт опубликовали в The New York Times совместный призыв продлить договор, подчеркнув, что "лимиты на ядерные арсеналы слишком важны, чтобы рисковать ими".

В результате, как утверждает газета Politico, Трамп все же решил назначить переговорщика по обсуждению будущего СНВ-3. Поиск подходящей кандидатуры ведется с конца прошлого года, но желающих занять эту "расстрельную" должность пока не нашлось. Среди потенциальных кандидатов называют бывшего ядерного переговорщика с СССР по СНВ-I Ричарда Берта, представителя минфина Маршала Биллингсли и Стивена Хэдли, который был советником по нацбезопасности в администрации Джорджа Буша-младшего. При этом роль этого посланника может не ограничиться переговорами с Москвой. Не исключается, что одной из его задач будет убедить Китай присоединиться к таким соглашениям по ядерному оружию, поскольку участие КНР в договорах о контроле над вооружениями остается одним из главных требований Трампа.