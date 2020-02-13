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13.02.2020 17:01
Рубрика: Экономика

"Почта России" и Мосгосэкспертиза договорились о сотрудничестве

Текст: Ольга Туманова
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Почта России" и автономное учреждение "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере инвестиционно-строительной деятельности.

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В рамках партнерства Мосгосэкспертиза будет оказывать национальному почтовому оператору услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов "Почты России" не только в Москве, но и в других регионах.

"Работа в рамках данного соглашения станет для "Почты России" еще одним действенным инструментом повышения качества клиентского сервиса, - подчеркнула заместитель генерального директора "Почты России", исполнительный директор Юлия Лещевская. - Улучшенные, комфортные и безопасные общественные пространства, надежные технические сооружения - базис нашей работы. Поэтому данное сотрудничество представляется нам стратегически значимым и важным при построении эффективной системы управления имущественным комплексом компании".

Кроме того, экспертное сопровождение инвестиционно-строительной деятельности "Почты России" позволит оптимизировать стоимостные показатели по объектам предприятия. Своевременный контроль смет позволяет исключить возможность увеличения стоимости объекта во время строительства.

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"Как головное экспертное ведомство столицы, мы имеем значительный опыт работы с самыми разными общественными объектами, - отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева. - Работа с "Почтой России" позволит использовать наши компетенции для оптимизации технических решений по проектам федерального почтового оператора, повышения комфорта предоставления услуг и, в целом, качества реализации производственных объектов".

Для достижения поставленных целей Мосгосэкспертиза и "Почта России" будут проводить постоянный информационный обмен по вопросам надежности и безопасности проектных решений и возводимых объектов капитального строительства. Это должно поспособствовать недопущению типичных ошибок при строительстве. Помимо консалтинга по вопросам проектирования и строительства, организации будут взаимодействовать в рамках применения и внедрения технологии информационного моделирования (ТИМ) в строительную отрасль, образовательных и прочих услуг.

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