"Почта России" и Мосгосэкспертиза договорились о сотрудничестве

"Почта России" и автономное учреждение "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере инвестиционно-строительной деятельности.

В рамках партнерства Мосгосэкспертиза будет оказывать национальному почтовому оператору услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов "Почты России" не только в Москве, но и в других регионах.

"Работа в рамках данного соглашения станет для "Почты России" еще одним действенным инструментом повышения качества клиентского сервиса, - подчеркнула заместитель генерального директора "Почты России", исполнительный директор Юлия Лещевская. - Улучшенные, комфортные и безопасные общественные пространства, надежные технические сооружения - базис нашей работы. Поэтому данное сотрудничество представляется нам стратегически значимым и важным при построении эффективной системы управления имущественным комплексом компании".

Кроме того, экспертное сопровождение инвестиционно-строительной деятельности "Почты России" позволит оптимизировать стоимостные показатели по объектам предприятия. Своевременный контроль смет позволяет исключить возможность увеличения стоимости объекта во время строительства.

"Как головное экспертное ведомство столицы, мы имеем значительный опыт работы с самыми разными общественными объектами, - отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева. - Работа с "Почтой России" позволит использовать наши компетенции для оптимизации технических решений по проектам федерального почтового оператора, повышения комфорта предоставления услуг и, в целом, качества реализации производственных объектов".

Для достижения поставленных целей Мосгосэкспертиза и "Почта России" будут проводить постоянный информационный обмен по вопросам надежности и безопасности проектных решений и возводимых объектов капитального строительства. Это должно поспособствовать недопущению типичных ошибок при строительстве. Помимо консалтинга по вопросам проектирования и строительства, организации будут взаимодействовать в рамках применения и внедрения технологии информационного моделирования (ТИМ) в строительную отрасль, образовательных и прочих услуг.