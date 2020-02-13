Подопытных животных разрешили не усыплять после экспериментов

Морские свинки и кролики, собаки, кошки и некоторые сельскохозяйственные животные, помогающие ученым, которые ставили на них эксперименты, делать открытия, теперь не будут подвергаться эвтаназии - безболезненному усыплению.

В США управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило после окончания экспериментов не усыплять лабораторных животных. Принят документ "Закон о свободе животных от испытаний, экспериментов и исследований", позволяющий отправлять здоровых животных в приюты или забирать их домой после того, как они были вовлечены в лабораторные эксперименты. Исключение составляют мыши, крысы и птицы.

Такого шага давно добивались общественные организации по защите животных, мотивируя это тем, что лабораторные животные, которые здоровы, вполне могут продолжать нормальную жизнь в качестве домашних питомцев у хозяев.

По данным The Hill, только управление по санитарному надзору в 2018 году использовало для опытов в лабораторных условиях почти две тысячи животных, треть из которых "испытывали боль или подвергались стрессу". А всего в федеральных исследованиях ежегодно участвуют до 800 тысяч животных.

Кстати, первый опыт передачи подопытных животных в приют для дальнейшего проживания был предпринят в январе 2018 года. Тогда 26 беличьих обезьян, участвовавших в исследовании никотина, были переселены во Флориду. Там обезьян держали взаперти, чтобы они смогли приспособиться к изменениям окружающей среды, а теперь планируется выпустить их на природу.