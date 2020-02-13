Подведены итоги Всероссийского конкурса экономической журналистики-2019

12 февраля 2020 года в медиацентре "Российской газеты" наградили победителей Всероссийского конкурса экономической журналистики-2019 в четырех номинациях "лучшая публикация в печатных СМИ", "лучшая публикация в интернет СМИ", "лучший телевизионный или радио сюжет" и "за вклад в освещение деятельности ВЭО России".

Конкурс организован Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

Открывая церемонию награждения, президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов рассказал, что в 2019 году в Оргкомитет конкурса было подано 652 журналистских заявки из 43 регионов страны - это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

"Растет и число участников, и профессиональный уровень работ. Поздравляю журналистов, чьи материалы вошли в шорт-листы. Жюри высоко оценило вашу объективность, умение представлять качественную информацию, отделять важное от сенсационного, мнения от фактов - это дорогого стоит", - добавил президент ВЭО России.

"Количество работ, их широкий "отраслевой спектр" и география свидетельствуют о том, что Конкурс - интересное и востребованное событие как в экспертном, так и в журналистском сообществах", - отметил Андрей Соколов, председатель жюри Конкурса, заместитель генерального директора ТАСС.

Андрей Соколов также высоко оценил профессионализм авторов: "Если взять "среднюю температуру по больнице", качество представленных на конкурс работ заслуживает большого уважения".

Говоря о целях Конкурса, Сергей Бодрунов отдельно остановился на задаче повышения уровня доверия к российским СМИ, которое зависит, в том числе, и от объективности изложения информации: "Многие коллеги-экономисты согласятся со мной, что доверие - это крупнейший неэкономический фактор экономического развития. Убежден, что каждый гражданин нашей страны, в том числе в российской глубинке, должен иметь доступ к полной и объективной картине, отражающей экономическую реальность страны. Поэтому должно расти количество профессиональных материалов и сюжетов, расширяться круг изданий с качественной экономической аналитикой".

Победителей Конкурса также поздравили Юрий Якутин, председатель организационного комитета Конкурса, научный руководитель Издательского дома "Экономическая газета", вице-президенту ВЭО России, и Дмитрий Сорокин, член Жюри Конкурса, научный руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, вице-президент ВЭО России.

Дипломы и денежные премии победителям Конкурса вручили президент ВЭО России Сергей Бодрунов и заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

В номинации "За вклад в освещение деятельности ВЭО России" победителем стал Евгений Гайва, обозреватель отдела экономики и социальных проблем "Российской газеты".

В номинации "Лучшая публикация в интернет СМИ" были отмечены Мария Полоус, корреспондент портала "КоммерсантЪ-Урал", Илья Якушев, руководитель спецпроектов портала газеты "Гудок" и Анастасия Степанова, ответственный редактор портала ТАСС.

В номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ" победителями стали Алла Чередниченко, корреспондент газеты "Санкт-Петербургские ведомости", Елена Богданова, корреспондент газеты "Коммерсант Ъ-Сибирь", Евгения Скопинцева, обозреватель еженедельника "Экономика и жизнь" и Любовь Маврина, корреспондент отдела экономики журнала "Эксперт".

Говоря о работе журналиста, Любовь Маврина отметила, что каждый автор обязан знать тему и глубоко понимать происходящие процессы, уметь просто и доступно донести эту информацию до читателя и самое главное - уметь поставить те вопросы, которые жизненно важны для общества. Журналист отметила, что победа ее материала в Конкурсе ВЭО России - это ориентир в дальнейшей работе.

"Конкурс ВЭО России - это не только поддержка профессиональных авторов, но и знак участникам рынка, каким изданиям можно доверять, поскольку многие СМИ сегодня, к сожалению, ставят во главу угла резонансность тем", - добавила победитель Конкурса Евгения Скопинцева.

В число победителей в номинации "Лучший телевизионный или радио сюжет" вошли Евгения Стрыгина, собственный корреспондент телеканала CGTN-Русский. Центрального телевидения Китая, и Павел Анисимов, руководитель отдела экономики радио "Вести FM".

Павел Анисимов рассказал, что победа в Конкурсе ВЭО России - такая же высокая награда, как и доверие 8 миллионов слушателей радиостанции "Вести ФМ": "Мы вместе со слушателями отвечаем на вызовы последних лет, вместе решаем задачи, которые поставил президент страны, и уверен, что у экономического сообщества, у ВЭО России есть рецепт, как сделать жизнь россиян лучше, а мы, журналисты, просто и доступно расскажем об этом слушателем, зрителям и читателям".

А Евгения Стрыгина отметила, что для нее и коллег победа в Конкурсе - это серьезный стимул, чтобы двигаться вперед и вверх.

Специальной наградой "Общественно значимый проект" было отмечено еженедельное социологическое исследование телеканала Общественное телевидение России "Реальные цифры", в котором ежемесячно принимают участие около 100 тысяч зрителей канала. Проект мотивирует россиян участвовать в общественно-политической жизни страны, вовлекая их в обсуждение актуальных вопросов социально-экономической повестки.

Выступая на церемонии, Андрей Соколов призвал всех журналистов, пишущих на экономические темы, участвовать в следующем конкурсе, который, учитывая большой интерес к нему со стороны СМИ, было решено сделать ежегодным.