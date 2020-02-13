Пограничная стена Трампа разрушает места захоронения коренных американцев

Нед Норрис - председатель организации по защите прав коренных народов Tohono O'odham Nation, которая отвечает за надзор за захоронением, утверждает, что контролируемые взрывы начались на территории национального памятника "Органная труба" на прошлой неделе. Таможенно-пограничная служба США (CBP) это подтвердила. "Контролируемые взрывные работы начались и будут продолжаться с перерывами до конца месяца", - уточнили в ведомстве.

"Органная Труба" - это парк, который находится на территории около полутора тысяч квадратных километров на юге Аризоны и граничит с мексиканским штатом Сонора. На веб-сайте Службы национальных парков он описывается как Международный биосферный заповедник с "процветающим сообществом растений и животных". Парк, в котором произрастают более двух десятков уникальных видов кактусов, а также обитает бесчисленное количество разновидностей животных, был признан экологическим заповедником ЮНЕСКО.

Народ Tohono O'odham является признанным федеральными властями США коренным народом, насчитывающим около 28 тысяч человек на племенных землях в юго-западной Аризоне.

Грижалва уточнил, что первый взрыв произошел на прошлой неделе в области, известной как Монумент-Хилл, где были похоронены воины апачи, сражавшиеся с войсками Армии Конфедерации в 1850-1860-е годы.

Как отмечает NBC News, администрация Трампа отменила природоохранные законы и другие правила, чтобы ускорить строительство пограничной стены. Официальные лица заявили, что они "по-прежнему привержены охране окружающей среды" по мере продвижения строительства.

Со своей стороны, Лайкен Джордал, сотрудник Центра биологического разнообразия, организации, которая выступает против строительства пограничной стены, сказал, что он уже задокументировал "вопиющие изменения в этом районе". "Эта гора (холм Монументов) является священным местом для Апачи и других коренных народов, - заявил ученый. - Для меня очень больно наблюдать, как Трамп хочет построить пограничную стену через эту гору". По его словам, в январе в другом районе проживания племен бульдозеры снесли большое количество растущих в нем кактусов. Правозащитники обвинили власти США в том, что они нарушили свою собственную политику, продолжая строительство стены без проведения "значимых консультаций со специалистами и общественностью".