Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну

У наших соотечественников регулярно возникают проблемы при въезде в Израиль, причем проблема эта приобрела массовый характер - это признал посол России в республике Анатолий Викторов в интервью РБК. Дипломат также отметил, что дипмиссия проводит консультации с израильскими коллегами по этим инцидентам, которые не сказываются позитивно на двусторонних связях - от туризма и культуры до образования и науки.

По данным посла, только в прошлом году отказ во въезде на погранконтроле получили около 6000 граждан России. Речь идет не только о туристах, но и о паломниках, направлявшихся на Святую землю (место поклонения христиан, мусульман и иудеев). У большинства документы были полностью в порядке - забронированы отели, выкуплены билеты в оба конца, предоставлена выписка с банковского счета. Их не пустили без объяснения причин.

В министерстве иностранных дел Израиля утверждают, что тем самым занимаются профилактикой "незаконной трудовой миграции" - другими словами, попыток нелегального трудоустройства в стране. Стороны продолжают обсуждать этот вопрос - в том числе по линии правоохранительных ведомств.