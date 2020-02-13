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13.02.2020 08:48
Рубрика: Власть

Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну

Текст: Екатерина Забродина

У наших соотечественников регулярно возникают проблемы при въезде в Израиль, причем проблема эта приобрела массовый характер - это признал посол России в республике Анатолий Викторов в интервью РБК. Дипломат также отметил, что дипмиссия проводит консультации с израильскими коллегами по этим инцидентам, которые не сказываются позитивно на двусторонних связях - от туризма и культуры до образования и науки.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По данным посла, только в прошлом году отказ во въезде на погранконтроле получили около 6000 граждан России. Речь идет не только о туристах, но и о паломниках, направлявшихся на Святую землю (место поклонения христиан, мусульман и иудеев). У большинства документы были полностью в порядке - забронированы отели, выкуплены билеты в оба конца, предоставлена выписка с банковского счета. Их не пустили без объяснения причин.

В министерстве иностранных дел Израиля утверждают, что тем самым занимаются профилактикой "незаконной трудовой миграции" - другими словами, попыток нелегального трудоустройства в стране. Стороны продолжают обсуждать этот вопрос - в том числе по линии правоохранительных ведомств.

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