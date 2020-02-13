Права пассажиров верхних и нижних полок по размещению ручной клади уравняют

Минтранс России планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок по размещению ручной клади в поездах дальнего следования.

Ведомство подготовило нормативные документы, в которых разъясняется, что в настоящее время в поездах эксплуатируются вагоны, в которых конструктивными особенностями предусмотрены неравнозначные места для размещения ручной клади: двухэтажные вагоны, вагоны габарита РИЦ, вагоны со спальными местами поездов "Стриж". Так, в двухэтажных вагонах и вагонах габарита РИЦ размещение ручной клади под нижней полкой является более удобным, тогда как в вагонах со спальными местами поездов "Стриж" - на верхней багажной полке.

В то же время действующие правила перевоза багажа не дают четких указаний для пассажиров. Один из пунктов предусматривает, что преимущественное право использования нижнего места для размещения ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего места - пассажир, проезжающий на верхней полке. Другой пункт документа гарантирует пассажирам равный доступ. Теперь министерство намерено изменить действующие правила и внести в них "уравнивающий пункт": если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади.

Министерство также напоминает, что каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один билет, кроме мелких вещей, ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров. К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе независимо от их рода и вида упаковки, которые по своим размерам помещаются в пассажирских вагонах на местах, предназначенных для размещения ручной клади, исходя из конструктивных особенностей вагона.