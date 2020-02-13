Правительство Греции экспроприирует частные земли под лагеря для мигрантов

Правительство Греции намерено выплатить компенсации владельцам частных земель на островах в Эгейском море, которые планируется изъять под строительство новых закрытых лагерей для нелегальных мигрантов.

Напомним, что в настоящее время имеющиеся в Греции пункты размещения прибывающих переселенцев сильно переполнены, в них регулярно происходят стычки между нелегалами, а также вспыхивают бунты и погромы.

Как заявил представитель греческого правительства Стелиос Пецас, принято решение о том, что собственники экспроприированной под новые центры размещения мигрантов территорий будут получать рентные выплаты от государства в течение трех лет. Таким образом, власти Эллады пытаются заручиться поддержкой местного населения, недовольного ростом количества мигрантов и созданием инфраструктуры для их содержания.

Предполагается, что уже вскоре Афины примут специальный закон, разрешающий изъятие частных земли под "специальные нужды", вызванные миграционным кризисом. Юридическое обоснование экспроприации - "необходимость управления кризисом с целью избежать угрозы общественному здоровью и порядку". Предполагается, что новые центры содержания и идентификации мигрантов будут созданы на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос, уточнила газета Kathimerini.