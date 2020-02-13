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13.02.2020 12:35
Рубрика: Власть

Правительство скорректировало федеральный бюджет на 2020-2022 годы

Текст: Владимир Кузьмин

Дополнительные расходы для реализации социальных задач Послания президента в 2020-2022 годах составят более 2 триллионов рублей.

Фото: iStock
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Правительство на заседании в четверг одобрило блок поправок в главный финансовый документ на ближайшие три года, необходимых для реализации поставленных главой государства задач. Кабинет министров, в частности, должен обеспечить увеличение материнского капитала, ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, доплату учителям за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания школьников, ряд других целей.

"Все эти меры будут профинансированы в полном объеме, - заверил премьер-министр Михаил Мишустин. - Для этого мы увеличиваем доходы и расходы федерального бюджета на три года, при этом он остается сбалансированным". Председатель правительства подчеркнул, что все изменения в бюджет подготовлены оперативно, и он ожидает такого же подхода при прохождении поправок через Государственную Думу.

Фото: iStock
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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в поправках к федеральному бюджету учтены все положения Послания президента. "Стоимость дополнительных расходов составит на трехлетку более 2 триллионов рублей", - сообщил он. 1,8 триллиона придутся на госказну, еще около 190 миллиардов профинансируют регионы.

Глава Минфина призвал коллег обеспечить максимально оперативную подготовку нормативно-правовых актов для реализации Послания. Вся нормативная база должна быть готова до принятия законопроекта с изменениями бюджета.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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