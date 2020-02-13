Новости

Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран 19:34
В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына 19:32
Под Волгоградом два человека погибли при пожаре 19:22
В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы 19:19
Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине 19:12
Специалисты объяснили резкий скачок числа заболевших COVID-19 в Китае 18:57
К выходным в столичный регион вернется мороз 18:55
Путин заявил о невозможности прописать в Конституции все до мелочей 18:54
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 18:53
В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков 18:51
США ввели санкции против трех российских предприятий 18:37
Путин заявил о востребованности волонтеров 18:34
Путин одобрил идею прописать в Конституции ответственное обращение с животными 18:24
Путин обосновал важность парламентских консультаций по "силовикам" 18:16
В Петербурге похоронили композитора Сергея Слонимского 18:13
Десять пассажиров с лайнера Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии 18:13
Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 18:06
Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс 18:00
Путин поддержал идею вручать Конституцию вместе с паспортом 17:58
В Египте раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой 17:57
На входах у ряда станций метро вечером в четверг возможны ограничения 17:54
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:54
Мосгорсуд оставил в силе условное наказание студенту Егору Жукову 17:52
Путин назвал главный интерес президента 17:47
Анзор Музаев назначен врио руководителя Рособрнадзора 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 18:48
Рубрика: Экономика

Еду спасают от свалки

Продукты с истекающим сроком могут вывести из-под налогообложения
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Если продавцы перестанут тоннами вывозить нераспроданные продукты на свалки, это поможет обеспечить полноценным питанием более 18 млн человек, подсчитали депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Николай Валуев.
Сегодня на свалках оказываются миллионы тонн еще пригодных к употреблению продуктов. Фото: Reuters Сегодня на свалках оказываются миллионы тонн еще пригодных к употреблению продуктов. Фото: Reuters
Сегодня на свалках оказываются миллионы тонн еще пригодных к употреблению продуктов. Фото: Reuters

Они направили на согласование в правительство законопроект с поправками в Налоговый кодекс, который направлен на стимулирование благотворительной передачи продуктов тем, кто в них особенно нуждается. По словам Сергея Вострецова, необходимо освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от обложения налогом на прибыль и налогом на добавленную стоимость (НДС).

Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС
Как защитить потребителя от фальсифицированных продуктов питания

Это, по замыслу авторов, подтолкнет производителей и продавцов передавать продукты на благотворительность вместо того, чтобы отправлять их на помойку. Сейчас благотворительная передача продовольственных товаров фактически приравнена к их продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, поясняет депутат, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40% от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль. "Вы, например, директор магазина. Если вы захотите отдать на благотворительность йогурт, который стоит 25 рублей, то вам нужно заплатить еще 12 рублей. Ну, кто же на это пойдет?" - объяснил депутат. И заключает, что утилизировать выгоднее.

Американцы в свое время подняли стоимость утилизации продуктов. И она сама собой стала для ретейлеров невыгодна. По мнению Николая Валуева, по этому пути идти не стоит. Бизнес не стоит лишний раз "кошмарить" и обкладывать дополнительными запретами и налогами, отметил депутат в беседе с корреспондентом "Российской газеты". Самый правильный путь, по его мнению, именно освобождение от налогов еды, передаваемой на благотворительность.

Некоторые производители и сейчас пытаются помогать нуждающимся. Так, Danone Россия отдает на благотворительные цели до 650 тонн своей продукции в год. По словам руководителя направления устойчивого развития компании Василия Фокина, отмена НДС позволит увеличить этот объем минимум в три раза (до 2 тысяч тонн), а при оптимизации производственно-логистических цепочек - в 9 раз. В год можно будет передать на благотворительные цели более чем 5,5 тысячи тонн продукции.

Фото: photoxpress
Зачем корреспондент "РГ" занялась фудшерингом

Как уточнил директор департамента по взаимодействию с федеральными органами госвласти компании X5 Retail Group Станислав Богданов, сейчас в качестве альтернативы фудшерингу в магазинах применяют политику дополнительных скидок. Но нераспроданные товары все равно остаются.

Благотворительные организации надеются, что законопроект найдет поддержку и в правительстве, и в парламенте. Как рассказала президент благотворительного фонда "Русь" Юлиа Назарова, их организация совместно с волонтерами старается накормить тех, кто вынужден выбирать между покупкой лекарств и продуктов питания. "Мы сотрудничаем с производителями, магазинами, предприятиями общепита, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают свою продукцию в наш фонд. Речь идет об излишках продуктов, пригодных к употреблению", - уточнила Назарова. По ее словам, сейчас фонд ежегодно получает около шести тысяч тонн продуктов, что позволяет помогать примерно 150 тысячам человек ежемесячно. По оценкам организации, принятие поправок в Налоговый кодекс позволит спасать до 1,2 млн тонн еды ежегодно. И таким количеством еды действительно можно накормить более 18 млн человек.

Экономика Товары и цены Экономика Финансы Налоги

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин