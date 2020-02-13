Если продавцы перестанут тоннами вывозить нераспроданные продукты на свалки, это поможет обеспечить полноценным питанием более 18 млн человек, подсчитали депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Николай Валуев.

Они направили на согласование в правительство законопроект с поправками в Налоговый кодекс, который направлен на стимулирование благотворительной передачи продуктов тем, кто в них особенно нуждается. По словам Сергея Вострецова, необходимо освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от обложения налогом на прибыль и налогом на добавленную стоимость (НДС).

Это, по замыслу авторов, подтолкнет производителей и продавцов передавать продукты на благотворительность вместо того, чтобы отправлять их на помойку. Сейчас благотворительная передача продовольственных товаров фактически приравнена к их продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, поясняет депутат, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40% от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль. "Вы, например, директор магазина. Если вы захотите отдать на благотворительность йогурт, который стоит 25 рублей, то вам нужно заплатить еще 12 рублей. Ну, кто же на это пойдет?" - объяснил депутат. И заключает, что утилизировать выгоднее.

Американцы в свое время подняли стоимость утилизации продуктов. И она сама собой стала для ретейлеров невыгодна. По мнению Николая Валуева, по этому пути идти не стоит. Бизнес не стоит лишний раз "кошмарить" и обкладывать дополнительными запретами и налогами, отметил депутат в беседе с корреспондентом "Российской газеты". Самый правильный путь, по его мнению, именно освобождение от налогов еды, передаваемой на благотворительность.

Некоторые производители и сейчас пытаются помогать нуждающимся. Так, Danone Россия отдает на благотворительные цели до 650 тонн своей продукции в год. По словам руководителя направления устойчивого развития компании Василия Фокина, отмена НДС позволит увеличить этот объем минимум в три раза (до 2 тысяч тонн), а при оптимизации производственно-логистических цепочек - в 9 раз. В год можно будет передать на благотворительные цели более чем 5,5 тысячи тонн продукции.

Как уточнил директор департамента по взаимодействию с федеральными органами госвласти компании X5 Retail Group Станислав Богданов, сейчас в качестве альтернативы фудшерингу в магазинах применяют политику дополнительных скидок. Но нераспроданные товары все равно остаются.

Благотворительные организации надеются, что законопроект найдет поддержку и в правительстве, и в парламенте. Как рассказала президент благотворительного фонда "Русь" Юлиа Назарова, их организация совместно с волонтерами старается накормить тех, кто вынужден выбирать между покупкой лекарств и продуктов питания. "Мы сотрудничаем с производителями, магазинами, предприятиями общепита, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают свою продукцию в наш фонд. Речь идет об излишках продуктов, пригодных к употреблению", - уточнила Назарова. По ее словам, сейчас фонд ежегодно получает около шести тысяч тонн продуктов, что позволяет помогать примерно 150 тысячам человек ежемесячно. По оценкам организации, принятие поправок в Налоговый кодекс позволит спасать до 1,2 млн тонн еды ежегодно. И таким количеством еды действительно можно накормить более 18 млн человек.