В четверг Владимир Путин встретился с членами рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ, которая в течение месяца собирала и обсуждала предложения по корректировке Основного Закона. За это время поправок поступило очень много - свыше пятисот. Это серьезный вызов для всех, заявил президент. "Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня", - призвал Владимир Путин.

Он обратил внимание на то, что некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить ни в законах, ни в Конституции - например, не было такого распространения интернета. Сложно было формулировать положения, связанные с суверенитетом или местом страны в мире. Невозможно было прописать социальные гарантии - ведь экономика была в таком состоянии, что принимать, конечно, можно было любые законы, но если они не подкреплены финансами, это было просто вредно. Невозможно было прописать индексацию пенсий и МРОТ в Основном Законе. Сейчас же, заметил Владимир Путин, экономика совершенно в другом состоянии. "Мы можем, а если можем, значит, должны это сделать", - подчеркнул он.

Дискуссия охватила всю страну и содействует более глубокому пониманию людьми предложений президента. "В целом считывается запрос на то, чтобы в Основном Законе были установлены гарантии развития человека, семьи, общества и государства", - отметил сопредседатель рабочей группы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Важно, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами поправок

Поправок приходит все больше и больше. И очевидно, что все их в Конституцию включить нельзя, констатировал Путин. Надо подумать, насколько это необходимо. "Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой", - подчеркнул президент. "Если что-то не помещается в Основной Закон, то надо будет учесть и сформировать несколько кейсов - одну группу направить в Госдуму и Совет Федерации, другую - в регионы и муниципалитеты и правительство на предмет того, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан и общественных организаций в своей работе для принятия подзаконных актов", - решил президент. "Это обязательно надо проанализировать, это ни в коем случае не должно уйти под сукно", - согласился Владимир Путин.

Обратная связь: сначала - голосование, потом - указ

Сопредседатель рабочей группы, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил вариант процедуры голосования. Формально необходимо конституционное большинство в Госдуме, одобрение в Совете Федерации и законодательных органах регионов. Но для расширения демократии предлагается общероссийское голосование.

"Предлагаем взять за основу закон о выборах президента. Он самый свежий, - сказал Клишас. - Перед президентскими выборами 2018 года в него внесли много изменений, чтоб обеспечить доверие граждан к голосованию". На основе этого закона нужно разработать процедуру голосования.

"Предлагаем и текст поправок, и порядок общероссийского голосования закрепить в одном законе", - заявил сенатор. Но в разных статьях. Статья об общероссийском голосовании должна будет вступить в силу после прохождения закона в парламенте и подписания закона президентом. А та статья, где сами поправки, вступит в силу только после одобрения гражданами. И тогда президенту останется подписать специальный указ, который обеспечит включение поправок в текст Конституции. Процедура немного сложная, но схема оптимальная, считает Клишас.

"Я же по базовому образованию тоже юрист", - сказал Владимир Путин, добавив, что тут "без полбанки не разберешься". Но ответственность огромная: ошибиться нельзя. "Как специалисты порекомендуют, так я и соглашусь, главное, чтобы все было в соответствии с законом и Основным Законом", - подчеркнул он.

- Для меня важно не как, в каких статьях будет написано. Для меня важно, чтобы закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами поправок. А как вы там пропишете, куда чего поставить и где какой указ подписать - это уже дело техники. Важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают, значит, закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки внесены не будут, - обозначил Путин.

"Такая модель и заложена", - заверили главу государства.

Президент согласился с тем, что должен подключиться ЦИК и объявил, что имеет смысл проводить голосование в будний день, но сделав его выходным. "И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников - первомайских или новогодних", - добавил глава государства.

Еще один сопредседатель рабочей группы, Талия Хабриева заметила, что поправок столько, что было бы хорошо рассматривать их еще 10-14 дней. "Нас же ничего не лимитирует, мы никуда не спешим. Второе чтение могли бы отложить. Но чтобы это не носило перманентный характер", - решил глава государства. Госдума 17 февраля рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию РФ, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Пенсии и зарплаты: мера справедливости

Владимир Путин назвал справедливым предложение закрепить в Конституции РФ обязательную индексацию заработных плат. С такой инициативой выступил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, ведь "это действительно волнует миллионы граждан РФ". Он обратился к президенту с предложением прописать, что "в Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом".

"Справедливо, я согласен", - отреагировал Путин.

Депутат Олег Смолин затронул положение работающих пенсионеров, непонятно, коснется ли их будущая прописанная в Конституции индексация пенсий - мнения юристов разошлись. Глава государства предложил подождать, пока специалисты определятся, и выработать подход, но добавил, что это должен быть предмет регулирования закона, а не Конституции. Детально все в ней прописать нельзя, добавил он, но нужно отфиксировать, что пенсии государство обязано индексировать, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. И просто написать "ежегодно" недостаточно. Может, индексировать будут дважды в год. Поэтому президент предложил формулировку - "не реже одного раза в год".

История и территория: можно закрепить

Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. "Это абсолютная точка, на которой сходятся все наши граждане - 9 Мая", - пояснил он. "Сейчас происходит вакханалия с точки зрения истории - из Польши и Прибалтики попытки создать сначала параллельную, потом альтернативную, и выяснится, что вся Европа была освобождена США и дедушка Обамы освобождал Освенцим", - предостерег он. "Это не исторический спор, а спор о сегодняшнем дне", - заключил Пушков.

"Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где, - это нужно подумать. Но сама по себе идея, конечно, хорошая", - оценил президент. "Я вашу позицию разделяю, безусловно, я публично об этом все время говорю. Попытки переписать историю вредны и, конечно, имеют определенный подтекст. И рассчитаны на сегодняшний и завтрашний день", - сказал он.

Путин поддержал идею внести в Основной Закон запрет на отчуждение территорий России, с которой выступил член рабочей группы, актер Владимир Машков. По его словам, в прессе ряда государств время от времени появляются публикации о том, что пока Россию возглавляет Владимир Путин, никто не покусится на ее территориальную целостность, но после его ухода "откроется окно возможностей".

"Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду", - отметил он. В связи с этим Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России и даже ведение переговоров на эту тему. "Идея сама по себе мне нравится, - сказал Путин. - Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом".

Президент также не против закрепления в Конституции возможности нахождения федеральных органов власти не только в столице. "У нас Конституционный суд находится в Петербурге. Мы хотим туда весь Верховный суд перенести, именно для того, чтобы рассредоточить центральные органы власти, а судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится", - заметил он.

Семья и ценности: нужно поддержать

Владимир Путин поддерживает предложение рабочей группы закрепить в тексте традиционные семейные ценности. Комментируя выступление депутата Госдумы Ольги Баталиной, он усомнился в корректности формулировки "семья - это союз мужчины и женщины". "А если это неполная семья? Что тогда?" - спросил он.

Глава государства считает, что "надо уточнить некоторые вещи". "Брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому, - отметил он. - Но сама по себе идея правильная и должна быть поддержана, надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать". "А что касается "родителя номер один" и "родителя номер два", я уже публично говорил, что пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама", - заключил Владимир Путин.

Владимир Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама

Кроме того, президент поддержал идею отражения в Конституции норм о бережном отношении к окружающей среде и об ответственном обращении с животными. С таким предложением выступил спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

А Ольга Амельченкова, представляющая интересы добровольческого движения, предложила закрепить пункт о дополнительных полномочиях правительства РФ о мерах поддержки волонтерской деятельности. "Вы правы, не было тогда - в 90х - этого движения, даже и понятие было какое-то для нас размытое. Сегодня это востребовано", - согласен президент. То же самое касается и сферы IT, которой в период принятия действующей Конституции просто не было - а сегодня у рабочей группы есть пакет предложений от IT-сообщества, в том числе прописать приоритеты научно-технологического развития.