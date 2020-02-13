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13.02.2020 17:47
Рубрика: Власть

Путин назвал главный интерес президента

Текст: Кира Латухина

Все граждане России должны быть уверены, что у человека, который возглавляет страну, нет никаких интересов, кроме интересов народа. Об этом заявил президент на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская обратила внимание, что предложенная норма об обязательном российском гражданстве для желающих стать президентом будет ущемлять права граждан бывшего СССР, которые вернулись в Россию. "Можно, конечно, это убрать", - сказал Владимир Путин. Но заметил, что у него были сомнения по поводу граждан бывшего Советского Союза. Но все же, подумав, он предложил эту норму. "Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны с самой большой в мире территорией", - сказал глава государства.

"Поэтому русский народ и все народы, населяющие Российскую Федерацию, должны быть уверены, что человек, который встает во главе Российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа", - заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ

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