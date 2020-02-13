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13.02.2020 18:16
Рубрика: Власть

Путин обосновал важность парламентских консультаций по "силовикам"

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин не исключил, что в перспективе роль парламента при назначении Генпрокурора и руководителей силовых структур может возрасти, что позволит перейти к более жесткому регулированию при приведении их к служебным обязанностям. Об этом зашла речь на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук переживал, что консультации с парламентом по назначению высокопоставленных "силовиков" могут оказаться чем-то несерьезным.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Сейчас руководители силового блока не появляются публично и ни перед кем не отчитываются, назначаются главой государства, с ним встречаются и докладывают, заметил Владимир Путин. Так что предложение проводить консультации, - это не про междоусобойчик "за рюмкой чая", а про появление кандидатов на эти должности в общественном пространстве и с определенными отчетами.

"Я не согласен в том, что это пустой звон. И президента это будет ограничивать, в том числе и будущего... Вот человек пришел, промямлил что-то невразумительное на этих консультациях и, громко хлопая калошами, удалился в отпуск с сторону моря теплого. Такого человека президент не назначит", - пояснил глава государства. "Так просто отмахнуться от этих рекомендаций никому не удастся", - подчеркнул он.

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