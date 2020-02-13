Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий

Президент России Владимир Путин поддержал предложение закрепить в Конституции запрет на отчуждение российских территорий.

В четверг на встрече рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон с главой государства такое предложение высказал член группы, актер Владимир Машков. По его словам, в прессе ряда государств время от времени появляются публикации о том, что пока Россию возглавляет Владимир Путин, никто не покусится на ее территориальную целостность, но после его ухода "откроется окно возможностей".

"Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду", - отметил он. В связи с этим Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России и даже ведение переговоров на эту тему.

"Идея сама по себе мне нравится, - сказал Путин. - Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом".