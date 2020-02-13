Путин пояснил, зачем надо зафиксировать индексацию пенсий в Конституции

Президент России Владимир Путин считает, что норма об индексации пенсий должны быть внесена в Конституцию РФ, чтобы закрыть лазейки для желающих игнорировать эту меру соцподдержки.

"Отфиксировать нужно, что государство обязано индексировать пенсии, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот о чем я хотел сказать, когда выступал с Посланием", - сказал он в четверг в ходе встречи членами рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон.

При этом глава государства подискутировал в депутатами Госдумы Олегом Смолиным и Галиной Хованской относительно формулировки. В частности, он не согласился с предложением закрепить ежегодный характер индексации. "А если мы захотим индексировать два раза в год?" - спросил он.

Владимир Путин считает, что важно внести в Конституции саму норму об индексации пенсий, а остальное - "это предмет регулирования на уровне закона". "В Конституции детально мы все с вами не пропишем", - сказал он.